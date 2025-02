Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Beykent Üniversitesi’nin 18-20 Şubat tarihleri arasında düzenlediği 2025 Türkiye Göç Konferansı’na katıldı. Konferansın açılış konuşmalarını Belediye Başkanı Çalık, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel ve Prof. Dr. İbrahim Sirkeci gerçekleştirdi. Göç alanında uzman isimlerin, araştırmacıların ve politika yapıcıların bir araya geleceği konferansta, göç hareketlerinin çok boyutlu yapısının getirdiği zorluklar ve fırsatlar detaylı şekilde tartışmaya açılacak.



"Göç insanlığın en büyük meselelerinden biridir"

Konuşmasına göçün tarihin en önemli meselelerinden biri olduğunu vurgulayarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Göç, insanların hayatlarını, umutlarını ve hikayelerini de beraberinde gittikleri yere götürdükleri bir süreç. Göç, toplumların yapısını değiştiren, kültürleri harmanlayan, bazen de toplumsal çatışmalara yol açan bir mesele. Sadece ekonomik sebeplerden dolayı ortaya çıkan bir olgu değil. Güzelliklerini de almak lazım. İpek Yolu boyunca gerçekleşen göçler; fikirlerin, dinlerin, hatta yemek tariflerinin de göç ettiği biz mevzu. Bugün Türkiye, dünyada göç meselesini en derinden hisseden ülkelerden biri. Dünyada ciddi bir göçmen karşıtlığının da yükselmekte olduğunu biliyoruz. Bunun temelinde ekonomik kaygılar, sosyal düzen endişeleri ve belirsizlik var. Göçün iyi yönetilmesi toplumumuzun huzuru ve toplumsal barış için hayati önem taşıyor. Türkiye, kendi vatandaşlarının haklarını ve refahını korurken, göçmenlerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmesi için uluslararası düzeyde aktif bir rol üstlenmelidir. Ülkemize sığınan insanları, insan onuruna uygun bir şekilde konumlandırırken toplumsal uyumu ve yerel halkın beklentilerini de göz ardı edemeyiz" ifadelerine yer verdi.



"Ülkemizin daha aydınlık ve umut dolu günlere bir an önce erişebilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz"

Konferansta şehir plancısı bir belediye başkanı olarak konuştuğunun altını çizen Çalık, "Göç gibi büyük bir meseleyi yönetmede, yerel yönetimlere de kaçınılmaz roller düşmektedir. Bu çok önemli bir planlama işidir. Zira göçmenlerin ilk temas ettiği yer, yaşadıkları şehirler ve mahalleler oluyor. Bu yüzden, yerelde sunulan hizmetlerin kalitesi ve uyum çalışmaları önem taşıyor. Suriye iç savaşıyla beraber 2010’da ülkemize yönelen büyük göç dalgasından elbette Beylikdüzü de etkilendi. İlçemizde yaklaşık 20 bin 250 kayıtlı mülteciye hizmet vermekteyiz. 2016 yılında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü altında Göç Hizmetleri Birimi’ni kurduk. Göç çok hassas ve etkin yönetilmesi gereken bir süreçtir. Doğru yönetildiğinde olumlu sonuçlar da elde etmek mümkündür. Umarım ülkemiz için daha aydınlık ve umut dolu günlere bir an önce erişiriz. Bizler bu uğurda çalışmayı sürdüreceğiz" diyerek konuşmasını noktaladı.



"Göç, dünyanın temel gündemini oluşturan bir konu"

Konferansta insanlık tarihinin temel problemlerinden biri olan göç üzerine bilimsel çalışmaların paylaşılacağını belirten Prof. Dr. Volkan Öngel, "Göç, Kavimler Göçü’nden beri dünyanın temel gündemini oluşturan, sosyoekonomik taraftaki başat konulardan bir tanesi. Göçe her zaman iki yönlü bakılır. Birincisi az da olsa olumlu ve güzel yanı, ikincisi de olumsuz yanları. Göç özellikle sosyoekonomik yapının bozulması ve altyapının hiçbir zaman yeterli olmamasının temel etkenlerinden biridir" şeklinde konuştu.



"Bu konferansın göç çalışmaları için yeni ufuklar açacağına inanıyorum"

Prof. Dr. İbrahim Sirkeci ise "Göç olgusunun hem akademik hem de toplum nezdinde taşıdığı önemi ele almak, bunu anlamak ve bilgilerimizi paylaşmak için burada toplandık. Göç ve göçmenler çalışmaları açısından baktığımızda kritik bir dönemdeyiz Söz konusu göç olunca siyasetçilerin dili hep negatiftir. Bu sebeple Sayın Beylikdüzü Belediye Başkanı’na pozitif konuşması için teşekkür ediyorum. Bu konferansın göç çalışmaları için yeni ufuklar açacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.