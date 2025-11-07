Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda dikkat çeken isimler yer aldı. Danimarka ekibi FC Midtjylland forması giyen Aral Şimşir ilk kez A Milli Takım’a çağrılırken, RAMS Başakşehir FK oyuncusu Yusuf Sarı yaklaşık iki yıl aranın ardından yeniden milli formayı giyecek.

Milliler 10 Kasım’da Kampa Giriyor

Ay-yıldızlı ekip, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. A Milli Takım, tüm antrenmanlarını burada gerçekleştirecek ve ilk çalışmasını aynı gün 18.30’da yapacak.

Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00’de Riva’daki son idmanın ardından, saat 17.15’te kara yoluyla Bursa’ya hareket edecek.

Türkiye – Bulgaristan Maçı Bursa’da

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki son maçlar kapsamında Türkiye, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Bulgaristan ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Montella ve bir milli futbolcu, mücadele öncesinde saat 20.00’de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

İspanya Deplasmanı Öncesi Sevilla’ya Uçuş

A Milli Takım, Bulgaristan maçının hemen ardından İstanbul’a dönerek yeniden Riva’da kampa girecek. 17 Kasım Pazartesi günü sabah saat 10.45’te yapacağı antrenmanın ardından kafile, THY’ye ait uçakla Sevilla’ya hareket edecek.

Milliler, La Cartuja Stadyumu’nda 18 Kasım Salı gecesi TSİ 22.45’te İspanya ile karşılaşacak.

A Milli Takım’ın 28 Kişilik Aday Kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)