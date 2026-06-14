Rekabeti Engelledikleri İddiasıyla Operasyon Düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar hakkında inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, sektörde faaliyet gösteren bazı şirketlerin piyasadaki rekabet ortamını bozucu nitelikte hareket ettikleri yönünde bulgular elde edildi.

Soruşturmada, Rekabet Kurulu kararları ile Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan bilgi ve belgelerden yararlanıldığı öğrenildi. İncelemeler sonucunda bazı kişi ve şirketlerin rekabeti doğrudan veya dolaylı şekilde engelledikleri iddiası üzerine operasyon kararı alındı.

12 İlde Eş Zamanlı Baskın

Soruşturma kapsamında 12 Haziran'da İstanbul merkezli olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda toplam 29 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadeleri Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alındı.

Mahkemeden Adli Kontrol Kararı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Yetkililer, tavuk eti sektöründeki rekabet ihlali iddialarına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda sürecin genişletilebileceğini belirtti. Soruşturmanın sonucunda sektördeki rekabet koşullarına ilişkin önemli değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.