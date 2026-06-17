Et ve Süt Kurumu, PERDER üyesi marketlerde daha uygun fiyatlarla satışa sunulan kırmızı et ürünlerinde yaklaşık bir yıl aradan sonra fiyat güncellemesine gitti. Ağustos 2025'ten bu yana sabit tutulan fiyatlara yapılan zamla birlikte kıymanın kilogram fiyatı 485 liradan 600 liraya, kuşbaşının kilogram fiyatı ise 510 liradan 650 liraya yükseldi.

Böylece kıymada yaklaşık yüzde 24, kuşbaşı ette ise yüzde 27'nin üzerinde artış yaşandı.

Son günlerde beyaz et sektöründe yürütülen denetimler, gözaltılar ve fiyat manipülasyonu iddialarına yönelik adımlar kamuoyunda olumlu karşılanırken, kırmızı ete gelen zam birçok vatandaşın tepkisine neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Fahiş fiyatlarla mücadele beklerken ete zam geldi", "Vatandaş hangi eti alacak?" ve "Bu kadarına da pes" yorumları yaptı.

Piyasada kıymanın kilogram fiyatı 600 ila 1000 lira arasında değişirken, kuşbaşının kilogram fiyatı ise 800 ila 1200 liraya kadar çıkabiliyor. ESK'nın yeni tarifesi her ne kadar piyasa ortalamasının altında kalsa da, dar gelirli vatandaş için kırmızı etin ulaşılabilirliği konusunda endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, son dönemde artan yem, bakım ve üretim maliyetlerinin et fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtirken, tüketiciler ise maaş ve gelir artışlarının gıda fiyatlarındaki yükselişi karşılamakta yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Beyaz ette yürütülen operasyonlarla fiyatların kontrol altına alınması yönünde beklenti oluşurken, kırmızı et tarafında gelen zam kararı vatandaşın mutfak hesabını bir kez daha zorlaştırdı.