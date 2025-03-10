Suriye’nin Egemenliğine Destek ve İsrail’e Kınama

Zirve sonunda yayımlanan bildiride, Suriye’nin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiği vurgulandı. Bildiride, Suriye halkının vatanlarını yeniden inşa etme çabalarına destek taahhüdü verilirken, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırıları kınandı. Katılımcı ülkeler, İsrail’in Suriye’ye yönelik askeri operasyonlarının bölgede istikrarsızlığa yol açtığını belirterek, uluslararası toplumu ve BM Güvenlik Konseyi’ni İsrail’in ihlallerine son vermeye çağırdı. Ayrıca, İsrail’in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi gerektiği vurgulandı.

DEAŞ ile Mücadele İçin Ortak Operasyon Merkezi Kuruluyor

Ortak bildiride, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye ve bölge güvenliğine yönelik tehditlerinin bertaraf edilmesi için iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda, DEAŞ’a karşı yürütülen uluslararası mücadeleye destek sağlamak amacıyla ortak bir operasyon merkezi kurulmasına karar verildi. Ayrıca, DEAŞ cezaevleriyle ilgili meselelerin ele alınarak çözüm üretilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığına Karşı Ortak Mücadele

Bildiride, organize suçlarla, özellikle de uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede bölgesel iş birliğinin artırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Katılımcı ülkeler, bu tür suçlarla mücadelede Suriye’ye destek sağlamayı ve kapasitesini geliştirmeyi taahhüt etti.

Suriye’nin Yeniden İnşasına Destek

Suriye’nin yeniden inşa sürecine yönelik destek mesajı verilen bildiride, uluslararası toplumun bu süreçte daha fazla rol üstlenmesi gerektiği belirtildi. Ekonomik toparlanma projelerinin desteklenmesi, yeniden imar çalışmalarına engel teşkil eden unsurların ortadan kaldırılması ve yaptırımların hafifletilmesi için ortak girişimlerde bulunulması çağrısı yapıldı. Ayrıca, Suriye’ye komşu ülkelerin altyapı projeleri ve ekonomik iş birlikleri yoluyla Suriye’nin kalkınmasına katkıda bulunmasının önemine dikkat çekildi.

Suriyeli Mültecilerin Güvenli Dönüşü İçin Çalışma

Mültecilerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ülkelerine geri dönebilmeleri için gerekli koşulların oluşturulması gerektiği vurgulanan bildiride, bu sürecin uluslararası hukuka uygun şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Bölge ülkeleri, BM ve uluslararası toplumla iş birliği içinde Suriyeli mültecilerin dönüşünü sağlamak için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, mültecilerin dönüş süreci tamamlanana kadar uluslararası toplumun, ev sahibi ülkelere desteğini sürdürmesi gerektiği de bildiride yer aldı.

Bir Sonraki Zirve Türkiye’de Yapılacak

Bildirinin sonunda, görüşmelerin devam ettirilmesi ve alınan kararların uygulanması amacıyla bir sonraki Beşli Güvenlik Zirvesi’nin Türkiye’de düzenleneceği açıklandı. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek zirvenin, bölgesel güvenlik ve iş birliği açısından kritik bir adım olacağı belirtildi.