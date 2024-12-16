2011 yılında uygulamaya konan yaptırımlar çerçevesinde dondurulan bu hesabın faiz işlemeye devam ettiği ve Esad ailesinin, müttefikleriyle birlikte İngiltere'deki toplam 206 milyon dolarlık varlığa sahip olduğu öne sürülüyor. Ayrıca, Esad ailesinin Rusya'ya sığındıktan sonra Moskova'da lüks bir yaşam sürdüğü ve 2 milyar dolar değerinde bir servete sahip olduğu iddiaları da gündemde.

Bu servetin bir kısmının Moskova'daki lüks gökdelenlerde bulunan 18 daireye yatırıldığı ifade ediliyor. Esad ailesinin bu servetinin, Suriyeliler tarafından iade edilmesi için uluslararası hukuk mücadelesi başlatılmış durumda.

Suriye'de 61 yıl boyunca iktidarda kalan Baas rejiminin çöküşüyle birlikte, Beşar Esad ve ailesinin kaçışı, dünya çapında büyük bir yankı uyandırmıştı. Ailesinin mal varlıkları ve yaşam tarzı, Suriye halkı için büyük bir tartışma konusu olurken, uluslararası hukuk uzmanları bu servetin iadesi için harekete geçmiştir.