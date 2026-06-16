Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'ye dönen Şimşek, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmadığını savunarak, parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun mevcut koşullarda yalnızca "aday adayı" olarak değerlendirilebileceğini söyledi. İmamoğlu'nun CHP'nin resmi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin doğru olmadığını ifade eden Şimşek, "Ortada hiçbir şey yokken cumhurbaşkanı adayı diyemezsin, aday adayıdır" dedi.

"CHP'den parçalar götürmek istiyorlar"

Parti yönetimini de eleştiren Şimşek, bazı isimlerin süreç üzerinden CHP üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü. Kurultay tartışmalarına değinen Şimşek, "Kurultaya gidilmezse CHP kapanır" yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından seçim yapılabileceğini savundu.

Şimşek, "İpi gücünden fazla çekiyorlar. Giderken CHP'den parçalar götürmek istiyorlar" ifadelerini kullanarak parti içindeki bazı çevrelerin tutumunu eleştirdi.

"Temiz siyasetten yanalarsa istifa etmeliler"

Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında disiplin süreci işletilip işletilmeyeceği yönündeki soruları da yanıtlayan Şimşek, herkesin parti tüzüğü ve kuralları karşısında eşit olduğunu söyledi.

Herhangi bir ihraç çağrısında bulunmadığını vurgulayan Şimşek, "Bir kişinin apoletleri ne kadar fazla olursa olsun, bir suça karıştığında diğer üyelerden farklı değerlendirilmez. Ben ihraç edilmeleri gerektiğini söylemiyorum. Ancak gerçek anlamda partililik anlayışına sahiplerse ve temiz siyasetten yanalarsa partiden istifa etmeleri gerekir" dedi.

Şimşek'in açıklamaları, CHP'de devam eden kurultay ve liderlik tartışmalarının gölgesinde yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.