AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinesinde 39 ilçede sürdürülen üye buluşmaları, mahalle mahalle büyük bir coşku ve yoğun katılımla devam ediyor.

İlçe başkanları, mahalle başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen programlarda, mahallelerde yaşayan parti üyeleriyle bir araya gelinerek kapsamlı istişarelerde bulunuluyor. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda hem teşkilat çalışmaları değerlendiriliyor hem de üyelerin görüş, öneri ve talepleri dinleniyor.

AK Parti İstanbul teşkilatları tarafından sürdürülen buluşmalar kapsamında, mahalle ölçeğinde güçlü iletişim ve istişare kültürünün daha da pekiştirilmesi hedefleniyor. Programlarda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, ortak aklın, dayanışmanın ve güçlü teşkilat yapısının önemine vurgu yapılıyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen buluşmalarda teşkilat mensuplarının heyecanı ve üyelerin programa gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekiyor. Mahallelerde oluşan güçlü dayanışma atmosferi ve dava bilinci, programlara ayrı bir coşku katarken, üyeler arasındaki gönül bağlarını da kuvvetlendiriyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla; teşkilat mensuplarıyla üyeler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, mahalle bazında istişare kültürünün canlı tutulması ve sahadan gelen görüşlerle teşkilat çalışmalarının daha da zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Buluşmalarda ayrıca mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların beklentileri ve sahadan gelen geri bildirimler değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin yol haritaları istişare ediliyor.

39 ilçede aralıksız devam eden üye buluşmaları, AK Parti İstanbul teşkilatlarının birlik, beraberlik ve güçlü teşkilat ruhunu sahaya yansıtmaya devam ediyor.

'İstanbul'da 2 milyon 165 bin 219 üyeye ulaştık'

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilatın büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini belirterek, '2026 Ocak ayından bu yana 50 bini aşkın yeni üyemizin katılımıyla İstanbul'da 2 milyon 165 bin 219 üyeye ulaştık. Bu güçlü tablo, milletimizin davamıza olan güveninin en somut göstergelerinden biridir. Mahalle mahalle gerçekleştirdiğimiz üye buluşmalarıyla teşkilat mensuplarımızla bir araya geliyor, ortak aklı ve istişare kültürünü daha da güçlendiriyoruz. Bizim en büyük gücümüz; birlik ruhumuz, teşkilat heyecanımız ve milletimizle kurduğumuz gönül bağıdır' ifadelerini kullandı.