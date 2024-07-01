Akaryakıt zammı

Şu anda litre başına benzin için 9.45 TL, motorin için 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE yüzde 20 artarsa, ÖTV tutarları benzinde 11.34 TL, motorinde ise 10.63 TL’ye yükselecek. ÖTV’den alınan KDV sonrası da benzinde 2.27 TL, motorinde 2.13 TL artış olacak.

Alkol zammı

Rakı, viski ve cin gibi yüksek alkollü içkilerin 1 bin 62 TL olan maktu ÖTV tutarı, Temmuz ayında yüzde 20 oranında artarak 1 bin 275 TL’ye yükselecek.

Sigara fiyatları artacak

Yüzde 20’lik zam, sigara üzerindeki hem maktu hem de asgari maktu ÖTV tutarlarına yansıyacak. Bu zamla birlikte, halen 50 TL olan vergi eşiği 60 TL’ye çıkacak ve vergi artışı en çok ucuz sigaraları etkileyecek.