Mesleki eğitime sağladığı destekle geleceğin nitelikli işgücünün yetişmesine destek olan Otokar, geçen yıl hayata geçirdiği projeyle 550 öğrencinin geleceğine değer kattı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar'ın SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile hayata geçirdiği "Otokar ile Güçlü Yarınlar" projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda "İşimizin Yarını" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen tören Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleşti.

İLK YILINDA 550 ÖĞRENCİNİN GELECEĞİNE DEĞER KATTI

Geçen yıl başlatılan ve ilk yılında 550 öğrenciye ulaşan Otokar ile Güçlü Yarınlar projesi, elektrikli araç teknolojileri alanında uzman işgücünün yetişmesine öncülük ediyor. Türkiye'nin ilk elektrikli araç eğitim merkezlerinden biri olan Elektrikli Araçlar Atölyesi'nin kurulması ile başlayan proje, öğrencilere staj imkânı, burs desteği ve sektörel eğitimler sunuyor.

Proje kapsamında 11. sınıf öğrencileri Otokar tesislerinde uygulamalı derslere katılırken, atölyede öğrenciler güncel teknolojilere ulaşma imkânı buluyor. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 106 öğrenci "Temel Sıkma Teknikleri" eğitimi aldı, 26 öğrenci elektrikli araç bakım ve güvenlik konusunda 1E Eğitimi ile yetki belgesi elde etti. Ayrıca 190 öğrenciye Otokar İş Güvenliği uzmanları tarafından otomotiv sektöründe İSG eğitimi verildi.

Geçen yıl 12 öğrenciye sağlanan burs desteğinin bu yıl 15 öğrenci ile devam etmesi planlanıyor. Kız öğrencilerin teknik alanlara yönelmesini desteklemek için burs desteğinde kız öğrenciler önceliklendiriliyor.

"GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK OLAN, BUGÜN DOĞRU YETKİNLİKLERLE DONANMIŞ GENÇLERİMİZ"

Düzenlenen törende ödülü teslim alan Otokar İnsan, Kültür ve Dönüşüm Lideri Ali Katipoğlu, "60 yılı aşkın süredir Türkiye'nin otomotiv sanayisine yön veren bir kurum olarak, üretim kadar insan kaynağına da yatırım yapmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 'Otokar ile Güçlü Yarınlar' projesiyle öğrencilerin sadece teorik bilgiyle değil, sektörel uygulamalarla da gelişimini destekliyoruz. Elektrikli araç teknolojileri artık bir tercih değil, sektörün yeni standardı. Bu dönüşümde ülke olarak rekabet gücümüzü artırmanın yolu, gençlerimizi bugünden bu alanda yetkin kılmaktan geçiyor" dedi.

Gençlerin kazanacağı her yetkinliğin Türkiye'nin elektrikli araç ekosistemindeki gücünü artıracağını belirten Katipoğlu; "Otokar olarak bu sürecin parçası olmaktan, gençlerimizi desteklemekten, onları geleceğe hazırlamaktan gurur duyuyoruz. TİSK'in Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda 'İşimizin Yarını' kategorisinde ödüle layık görülmemiz, projemizin yarattığı değerin görünür kılınması açısından son derece anlamlı. Bu ödül, mesleki eğitime verdiğimiz desteğin ve geleceğe yatırım yapma kararlılığımızın bir yansıması. Bizi bu kıymetli ödüle layık gören başta TİSK yöneticileri olmak üzere, herkese teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

ORTAK YARINLAR 13 YILDIR SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE IŞIK TUTUYOR

TİSK tarafından düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı, kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalık yaratmayı ve sosyal fayda üreten projeleri görünür kılmayı amaçlıyor. Bugüne kadar 1.000'e yakın kurumun 1.500'e yakın projesi ile başvuru yaptığı programda ödüllendirilen projeler aracılığıyla 20 milyon kişiye ulaşıldı.

"İşimizin Yarını" kategorisi, iş, iş kültürü ve işgücü dönüşümünün, sektörlerin geleceğin meslekleri ve yetkinlikleri kapsamında güçlendirilmesine yönelik projeleri değerlendiriyor. Otokar'ın teknoloji alanında yetkinliklerin attırılmasına odaklanan "Otokar ile Güçlü Yarınlar" projesi, geleceğin iş gücüne yaptığı yatırım ve mesleki eğitime sağladığı katkıyla bu kategoride ödüle layık görüldü.