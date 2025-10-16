Vatandaşlar, özellikle şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “Güncel LPG fiyatları ne durumda?” soruları son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

İstanbul’da akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası: Benzin 52,18 TL, Motorin 53,27 TL, LPG 27,71 TL

Anadolu Yakası: Benzin 52,00 TL, Motorin 53,13 TL, LPG 27,08 TL

Ankara’da akaryakıt fiyatları

Benzin: 53,03 TL

Motorin: 54,29 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir’de akaryakıt fiyatları

Benzin: 53,35 TL

Motorin: 54,61 TL

LPG: 27,53 TL

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının global piyasalardaki hareketlilik ve döviz kuruna bağlı olarak kısa vadede dalgalanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, sürücülerin fiyat değişikliklerini yakından takip etmeleri öneriliyor.