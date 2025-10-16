Yapılan açıklamaya göre, Philips Morris grubuna ait sigaraların en ucuz paket fiyatı 95 TL’ye yükseldi, ortalama fiyatlar ise 100-105 TL aralığında seyrediyor.

Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu” ifadelerini kullandı.

Artan fiyatlar, sigarayı bırakmayı düşünenler için bir fırsat olarak görülüyor. Uzmanlar, sigaranın hem bütçeye hem de sağlığa ciddi zararlar verdiğini belirtiyor. İşte sigarayı bırakmak isteyenler için bazı öneriler:

Profesyonel Destek Alın: Sigara bırakma poliklinikleri ve danışmanlık hatları, kişiye özel bırakma planları sunuyor.

Nikotin Yerine Geçen Ürünler: Sakız, bant veya inhaler gibi nikotin yerine geçen ürünler, yoksunluk belirtilerini azaltabilir.

Günlük Rutini Değiştirin: Sigara içmeye alışkın olduğunuz zamanlarda farklı aktiviteler yapmak, tetikleyicileri kırmanıza yardımcı olur.

Destek Gruplarına Katılın: Sosyal destek, motivasyonu artırır ve bırakma sürecini kolaylaştırır.

Küçük Hedefler Belirleyin: Önce belirli bir gün sayısını sigarasız geçirmek, süreci daha yönetilebilir hale getirir.

Fiyat artışının ardından birçok kişi, hem ekonomik hem de sağlık açısından sigarayı bırakmayı ciddi olarak düşünmeye başladı. Uzmanlar, “Zaman kaybetmeden adım atmak, hem cebinizi hem de sağlığınızı korumanın en etkili yolu” uyarısında bulunuyor.