İndirim sonrası özellikle İstanbul’da akaryakıt fiyatlarında dikkate değer bir düşüş bekleniyor. Benzin fiyatlarının 48,67 TL ile 48,82 TL seviyelerine, motorin fiyatlarının ise 48,91 TL ile 49,03 TL aralığına gerilemesi öngörülüyor.

İllere göre güncel akaryakıt fiyatları (25 Haziran 2025 itibarıyla):

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,50 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,35 TL

Motorin: 52,97 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 52,16 TL

Motorin: 53,92 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir

Benzin: 52,49 TL

Motorin: 54,27 TL

LPG: 24,94 TL

İndirimin ardından İstanbul başta olmak üzere üç büyük ilde akaryakıt fiyatlarının 50 TL'nin altına düşmesi, özellikle yaz tatili dönemine girilen bu süreçte sürücülere ekonomik anlamda rahat nefes aldırması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve rafineri maliyetlerine göre belirleniyor. Bu son indirim, uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte geldi.

Eğer fiyatlarda ek bir değişiklik olmazsa, yeni tarifeler 26 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olacak.