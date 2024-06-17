Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ederken araç sahipleri 9 günlük kurban bayramı tatiline de motorine gelen 1,34 TL'lik zamla başlamıştı.

Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları araç sahiplerini kara kara düşündürürken bayrama zamla giren araç sahipleri bayramdan zamla çıkmaya hazırlanıyor.

Bayram tatilinden 1 gün önce ( 13 Haziran Perşembe ) motorinin litre fiyatına tam 1,34 TL’lik zam gelmişti.

İşte beklenen büyük zam öncesi 17 Haziran Pazartesi itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,30 TL

Motorin fiyatı: 41,70 TL

LPG fiyatı: 21,39 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,30 TL

Motorin fiyatı: 40,68 TL

LPG fiyatı: 21,38 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,66 TL

Motorin fiyatı: 42,14 TL

LPG fiyatı: 21,32 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,12 TL

Motorin fiyatı: 42,59 TL

LPG fiyatı: 21,64 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,31 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

LPG fiyatı: 21,30 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,27 TL

Motorin fiyatı: 42,69 TL

LPG fiyatı: 20,88 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,56 TL

Motorin fiyatı: 42,07 TL

LPG fiyatı: 21,03 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,82 TL

Motorin fiyatı: 42,23 TL

LPG fiyatı: 20,76 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42 TL

Motorin fiyatı: 42,41 TL

LPG fiyatı: 20,96 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,40 TL

Motorin fiyatı: 42,81 TL

LPG fiyatı: 20,34 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,25 TL

Motorin fiyatı: 41,59 TL

LPG fiyatı: 21,06 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,68 TL

Motorin fiyatı: 42,16 TL

LPG fiyatı: 21,19 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,66 TL

Motorin fiyatı: 42,39 TL

LPG fiyatı: 21,79 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,83 TL

Motorin fiyatı: 42,24 TL

LPG fiyatı: 20,96 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,08 TL

Motorin fiyatı: 42,49 TL

LPG fiyatı: 21,95 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,03 TL

Motorin fiyatı: 42,44 TL

LPG fiyatı: 22,79 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,43 TL

Motorin fiyatı: 42,84 TL

LPG fiyatı: 21,62 TL