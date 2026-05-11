Dünyanın alanında en büyük etkinliklerinden olan Auto China 2026 (2026 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı) sona erdi. Fuar, bu yıl da küresel otomotiv endüstrisinin en yeni inovasyonlarına ve çığır açan teknolojilerine ev sahipliği yaptı. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla önce çıkan Çinli otomotiv devi Chery, fuar kapsamında yeni “For Family” marka yaklaşımını resmi olarak tanıtırken, tamamen yeni TIGGO V modelini dünya prömiyeriyle sahneye çıkardı. Şirket ayrıca gelişmiş araç-robot iş birliği teknolojileriyle desteklenen AiMOGA Robotics ürün gamını fuarda sergiledi. Kapsamlı güvenlik anlayışı etrafında şekillenen marka, Çin otomotiv markalarının teknolojik yetkinliğini, küresel vizyonunu ve aile odaklı değerlerini dünya çapındaki ziyaretçilere başarıyla aktardı. Chery standı, sürükleyici deneyimler ve detaylı iş görüşmeleri için 4 binden fazla uluslararası iş ziyaretçisini ağırlayarak markanın küresel görünürlüğünü ve etkisini daha da artırdı ve fuarın öne çıkan markalarından biri oldu.

For Family: Dünya çapındaki ailelere bir taahhüt!

Chery, bu yılki fuarda yeni küresel marka yaklaşımı olan “For Family” vizyonunu resmi olarak duyurdu. Bu yaklaşım, markanın küresel bir otomotiv markasından küresel bir vatandaş marka kimliğine evrilmesinde stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Tavizsiz güvenlik, herkes için erişilebilir yaşam alanı ve kapsayıcı teknoloji ilkeleri üzerine inşa edilen Chery, güvenilir kaliteyi ve akıllı teknolojileri dünya çapındaki aileler için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Marka ayrıca 2030 yılına kadar dünya genelinde 10 milyon aile kullanıcısına ulaşma vizyonunu açıkladı. Aile mobilitesini koruma misyonundan doğan “For Family” yaklaşımı; güvenlik, konfor ve pratikliği ürün geliştirme süreçlerinin ve müşteri deneyiminin her aşamasına entegre ediyor. Bu yaklaşım artık Chery’nin güvenlik odaklı marka stratejisinin ve küresel büyüme planının temel yönünü oluştururken, Auto China 2026’daki genel sunum temasını da şekillendiriyor.

Fuar TIGGO V’in dünya prömiyerine sahne oldu!

“For Family” yaklaşımından ilham alan Chery, sunumunun merkezine tavizsiz güvenliği yerleştirerek, hem ürünleri hem de teknolojileri aracılığıyla aileleri koruma konusundaki kararlılığını vurguladı. Fuarda dünya prömiyeri gerçekleştirilen TIGGO V, yüzde 76 oranında yüksek dayanımlı çelik ve alüminyumdan oluşan gövde yapısına sahip. Model ayrıca gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), çok katmanlı batarya koruma teknolojileri ve akıllı acil durdurma fonksiyonlarıyla donatıldı. Bu yenilikler; aktif güvenlik, pasif güvenlik, batarya güvenliği ve tüm senaryolara yönelik korumayı kapsayan bütünsel bir güvenlik sistemi oluşturarak Chery’nin aile güvenliği konusundaki mühendislik gücünü ortaya koyuyor.

AiMOGA Robotics ürün gamı da fuarın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Sergilenen ürünler arasında akıllı devriye robotları, “Mornine” isimli humanoid robot ve “Argos” isimli dört ayaklı robot köpek yer aldı. Chery’nin otonom sürüş algılama teknolojileri, yeni nesil enerji sistemleri ve katı hal batarya teknolojileriyle desteklenen bu robotlar; karmaşık ortamlarda hassas operasyon kabiliyeti ve uzun süreli stabilite sergiledi. Chery, otomotiv güvenlik teknolojilerini robotik alanına taşıyarak entegre bir “Araç + Robotik” akıllı güvenlik ekosistemi oluşturuyor; böylece güvenlik liderliğini daha da güçlendirirken güvenlik kavramını araçların ötesine taşıyarak akıllı yaşam senaryolarına genişletiyor.

Dört ayaklı robot köpek Argos ziyaretçileri selamladı!

Yenilikçi ürünleri ve ileri görüşlü teknolojileri sayesinde Chery standı, Auto China 2026’nın en çok ziyaret edilen ve uluslararası alanda en fazla dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. Güçlü güvenlik yetkinlikleri, geniş araç ürün gamı ve entegre araç-robot ekosisteminden oluşan üç temel gücü sayesinde Chery, fuar boyunca küresel ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Etkinlik süresince marka, detaylı incelemeler ve ticari görüşmeler için 4 binden fazla uluslararası iş ziyaretçisini ağırladı. Bunların 2 bin 500’den fazlası; tedarik zinciri ortaklıkları, teknoloji iş birlikleri ve pazar genişleme fırsatlarını daha yakından değerlendirmek amacıyla Wuhu’yu ziyaret etmeye yönelik net ilgi gösterdi. Bu durum, Chery’nin marka gücüne ve teknolojik geleceğine duyulan küresel güveni açıkça ortaya koydu. Standdaki görüşmeler sırasında Çinli ve uluslararası ziyaretçiler; araç güvenlik performansı, AiMOGA araç-robot iş birliği teknolojileri, küresel tedarik zinciri sistemleri ve lokal operasyon stratejileri gibi konularda fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretçiler, Chery’nin küresel ölçekte standartlaştırılmış güvenlik anlayışını, aile ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş pratik teknolojilerini ve verimli-kapsamlı küresel üretim ile servis sistemlerini özellikle takdir etti. Markanın tavizsiz güvenlik, kapsayıcı teknoloji ve herkes için erişilebilir yaşam alanı konularındaki çalışmaları; küresel çekiciliğini, sektör etkisini ve pazar algısını daha da güçlendirdi.

Küresel medyanın yoğun ilgi gösterdi!

Fuarda sergilenen güçlü marka kimliği ve güvenlik odaklı inovasyonlar, yalnızca etkinlik alanında değil, küresel ölçekte de büyük yankı uyandırdı ve dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında geniş yer buldu. Başlıca uluslararası otomotiv medya kuruluşları etkinliği yakından takip ederek Chery’nin marka gücü ve güvenlik itibarı konusunda güçlü profesyonel değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası otomotiv medyası ağırlıklı olarak Chery’nin aile odaklı güvenlik yaklaşımına ve TIGGO V’in çok yönlü yeteneklerine odaklanırken, markanın yerel tüketici ihtiyaçlarına uygun güvenlik temelli ürün stratejisini öne çıkardı. Avrupa otomotiv medyası özellikle Chery’nin katı güvenlik standartlarını karşılamasını ve katı hal batarya güvenliği ile robotik yapay zekâ alanındaki ilerlemelerini takdir etti. Latin Amerika medyası ise markanın büyüyen küresel varlığına ve güvenilir güvenlik itibarına dikkat çekerek Chery’nin bölgedeki büyüme ivmesini destekledi.

Auto China 2026’daki küresel vitrininden uluslararası pazarlarda artan tanınırlığına kadar Chery, güvenliği marka stratejisinin merkezine yerleştirmeye ve “For Family” yaklaşımına bağlı kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde marka; küresel ölçekte standartlaştırılmış yüksek güvenlik kriterlerini güçlendirmeyi, teknoloji ekosisteminin yayılımını hızlandırmayı ve yurt dışı pazarlardaki varlığını derinleştirmeyi sürdürecek. 2030 yılına kadar dünya genelinde 10 milyon aile kullanıcısına ulaşma hedefi doğrultusunda ilerleyen Chery, aileler için daha güvenli, daha akıllı ve daha özenli mobilite deneyimleri sunmayı amaçlıyor.

Chery Family Care ile aileler öncelikli!

Gelişmiş teknoloji güvenlik ve sağlam ürün performansı sayesinde pazarın anlaşılmasını artırmaya devam eden Chery, aynı zamanda Chery Family Care prensiplerine de sıkı sıkıya bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Marka, Türkiye'de Chery Family Care ile aile önceliğini somut hamlelerle güçlendiriyor. Marka bu kapsamda daha fazla gönül rahatlığı sağlamak için özel profesyonelin kontrolleri, mevsimlik ücretsiz kontrolleri ve ömrü boyunca hizmetleri sunuyor. Ürünlerden hizmetlere kadar bu tam bakım, Chery’nin “Yükselmek İçin Doğdu” kimyasının gerçek hayattaki mobilite senaryolarındaki doğal bir uzantısını temsil ediyor.