Mercedes-Benz Travego 16 SHD ve Tourismo 15 RHD model araçlardan oluşan araçlar, Best Van’ın şehirlerarası yolcu taşımacılığı operasyonlarında kullanılacak. Müşteri ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan araçlar; yüksek konfor, güvenlik ve verimlilik özellikleriyle öne çıkarken, teslimat kapsamında Mercedes-Benz Kamyon Finansman desteğiyle bütüncül bir çözüm ortaya konuyor.

Mercedes-Benz Türk, Best Van ile uzun yıllara dayanan iş birliğini yeni bir teslimatla daha güçlendirdi. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen araçlar müşteriye teslim edilirken, bu yatırım Best Van’ın operasyonel gücünün artırılması açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Teslimatı gerçekleştirilen 23 otobüsün satışı ise Mengerler Ticaret Türk A.Ş., Koluman Motorlu Araçlar A.Ş, Gelecek Otomotiv A.Ş. ve Hassoy Motorlu Vasıtalar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirildi.

Şehirlerarası taşımacılıkta konfor ve verimlilik bir arada

Teslim edilen otobüsler; yolcu konforunu artıran özel koltuk ve döşeme seçenekleri, gelişmiş güvenlik sistemleri ve yakıt verimliliği ile öne çıkıyor. Araçlar, Best Van’ın şehirlerarası taşımacılık operasyonlarında yüksek performans ve kesintisiz hizmet sunmasına katkı sağlayacak.

Best Van CEO’su İrem Bayram ise şunları söyledi: “1994 yılından bu yana şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Best Van olarak, yolcularımıza güvenli, konforlu ve kaliteli bir seyahat deneyimi sunmayı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, filomuzu sürekli olarak yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de şirketimiz adına önemli bir yatırımı daha hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Teslim aldığımız yeni araçlar, Best Van’ın büyüme yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor. Mercedes-Benz Türk ile kuruluşumuzdan bu yana iş ortaklığımızın devam etmesinde; araçların sunduğu güvenlik, konfor ve operasyonel verimlilik, Mercedes-Benz Türk’ün sunduğu uçtan uca değer zinciri her zaman belirleyici oldu. Bu yatırımla birlikte hizmet kalitemizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Yeni araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, teslimata ilişkin değerlendirmesinde: “Şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüksek operasyon disiplini, güvenlik, konfor ve süreklilik gerektiren bir alan. Bu ölçekte bir operasyonu başarıyla sürdürebilmek için kullanılan araçların performansı, dayanıklılığı ve verimliliği kadar, bu araçların güçlü bir satış sonrası hizmet yapısı ile desteklenmesi de büyük önem taşıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu teslimat da, yalnızca bir araç yatırımı değil; müşterimizin operasyonel ihtiyaçlarını doğru analiz ederek en uygun çözümleri sunma yaklaşımımızın temelidir. Best Van ile 30 yılı aşkın süredir devam eden iş ortaklığımız, karşılıklı güvenin, istikrarın ve memnuniyetin en somut göstergesidir. Bizim için en önemli öncelik her zaman müşterilerimizin beklentilerini doğru anlamak ve bu beklentilerin ötesine geçmek oldu. Çünkü inanıyoruz ki sürdürülebilir başarı, ancak müşteriyi merkeze alan bir anlayışla mümkün. Değerli Best Van ile kurduğumuz bağ bizim için çok kıymetlidir. Tamamı Mercedes-Benz marka otobüslerden oluşan filosuyla Best Van’ın müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini daha da artıracağına inanıyoruz. Yeni araçların hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.