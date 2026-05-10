Türkiye’nin en çok tercih edilen scooter modeli* PCX125, kırmızı, beyaz, mavi ve gri renk seçenekleriyle 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla Honda bayilerinde ön siparişe açıldı. Honda’nın global üretim standartlarıyla Türkiye’de üretilmeye başlanan PCX125, 189 bin TL satış fiyatıyla haziran ayı başından itibaren teslim edilmeye başlanacak.

Türkiye’de 11 yıldır motosiklet pazarının lider markası olan Honda Türkiye Motosiklet’in**, İzmir Aliağa’daki fabrikasında üretilen ilk model PCX125’i kullanıcılarla buluşturuyor. İlk kez 2010 yılında yollara çıkan PCX125; şehir içi kullanıma uygun tasarımı, trafikte sunduğu kullanım kolaylığı ve geniş saklama alanı gibi özellikleriyle scooter segmentinin en çok tercih edilen modelleri arasında yer alıyor. PCX modeli, 2010 yılında Avrupa’da Stop&Start teknolojisine sahip ilk motosiklet olarak dikkat çekerken, 2012 yılında ise Honda’nın Smart Power (eSP) motorunu kullanan ilk scooter modeli olma özelliğini taşıdı. Honda mühendisliği ve global üretim standartları kapsamında Türkiye’de üretilen PCX125; kırmızı, beyaz, mavi ve gri renk seçenekleriyle 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla Honda Motosiklet bayilerinde ön siparişe açıldı. Honda PCX125 modeli, 189 bin TL satış fiyatıyla 6 Haziran 2026 tarihinde Türkiye yollarında olacak.

Hem bireysel hem ticari kullanıma uygun scooter: PCX125

PCX125’in karakteristik gövde tasarımı, önden arkaya uzanan güçlü çizgileri ve blok formundaki ana gövde rengiyle modern bir görünüm sunuyor. Modelde yer alan optik kaplamalı 5 inç tam renkli TFT ekran, parlak güneş ışığında dahi yüksek görüş imkânı sağlıyor. Honda RoadSync sorunsuz bir IOS/Android akıllı telefon bağlantısı deneyimi sunuyor. Sol gidondaki kullanımı kolay, arkadan aydınlatmalı dört yönlü geçiş anahtarı sayesinde sürücüler, Bluetooth kask kulaklığı üzerinden arama veya müzik dinleme gibi işlevleri kullanabiliyor. Konfor odaklı tasarlanan PCX125’in arka tutunma barları yolcular için destekleyici bir sürüş deneyimi sunarken, ergonomik sele yapısı hem sürücü hem yolcu için rahatlık ve kolay zemin erişimi sağlıyor. Sele altında yer alan 30,4 litrelik geniş depolama alanı ise günlük kullanımda önemli bir avantaj sunuyor.

Honda PCX125’in 125 cc hacimli, su soğutmalı SOHC, Smart Power Plus eSP+ dört supaplı motoru; yakıt ekonomisi ve performansıyla öne çıkıyor. Stop Start teknolojisine sahip motor, 6.500 d/d’de 11,7 Nm tork ve 8.750 d/d’de 9,2 kW güç üretiyor. Yaklaşık 2,1 litre /100 km (WMTC modu) yakıt tüketimi ve 8,1 litrelik depo kapasitesi sayesinde model, tek depo ile yaklaşık 385 km menzil sunabiliyor.

Honda’nın düşük sürtünme teknolojilerini barındıran eSP+ motor yapısı verimliliği artırırken, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) sistemi yol tutuşunu destekliyor. Önde ABS destekli çift disk fren ve arkada disk fren sistemi; ani frenlemelerde tekerlek kilitlenmesini ve kaygan zeminlerde kaymayı önleyerek güvenli sürüşe katkı sağlıyor. Şık jant tasarımı ve çift katlı çelik iskelet şasisiyle dikkat çeken PCX125; şehir içi kullanımda dayanıklılık, yüksek manevra kabiliyeti ve konforlu sürüş pozisyonu sunuyor. Ön süspansiyonda teleskopik çatal, arka süspansiyonda ise rezervuarlı çift salıncak kolu kullanılan model, uzun süreli sürüşlerde de yüksek konfor ve performans sağlıyor.

Honda üretim standartlarıyla Türkiye’de üretilen PCX125 satışa hazırlanıyor

Nisan ayında Honda Türkiye Motosiklet’in İzmir Aliağa’daki fabrikasında üretilmeye başlayan ilk yerli üretim scooter modeli PCX125, kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Honda’nın global üretim standartlarıyla Türkiye’de üretilen model; şehir içi mobilite ihtiyaçlarına yönelik kompakt yapısı, kullanıcı dostu tasarımı ve yüksek sürüş konforuyla öne çıkıyor. Geniş satış sonrası hizmet ağı ve yüksek yedek parça erişilebilirliği sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım sunan PCX125, yüksek malzeme kalitesiyle günlük kullanımda istikrarlı performans sağlıyor. Model hem bireysel kullanıcılar hem de yoğun şehir içi ulaşım ihtiyacı bulunan ticari kullanıcılar için pratik ve verimli bir mobilite çözümü olarak konumlanıyor. Honda’nın üretim kalitesini Türkiye’ye taşıyan PCX125, dört farklı renk seçeneğiyle Honda Motosiklet bayilerinde ön siparişe açıldı.