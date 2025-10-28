Safran, “Kırmızı Altın” Olarak Değerleniyor

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sefa Kılıç, safran üretiminin büyük emek gerektirdiğini belirterek, “150 çiçeğin toplanmasıyla yalnızca bir gram kuru safran elde ediliyor. Dünyanın en pahalı baharatı olan safran, gramı 500 TL’den satılmaktadır” dedi.

Saksıda Bile Yetişiyor

Kılıç, safranın gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayisinde kullanıldığını vurgularken, “Safran çok değerli bir bitki olduğu için sahteciliği yapılabiliyor. Amasya, yetiştiricilik açısından önde gelen illerden biri. Üreticilerimizden güvenle safran temin edilebilir. Yetiştirilmesi çok zor değil; tarlada, bahçede hatta saksıda bile yetiştirilebilir” diye konuştu.

Vali Bakan’dan Çiftçilere Tavsiye

Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek ilçesi Ayvalıpınar köyünde düzenlenen safran hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Vali Bakan, çiftçilere alternatif ürünleri denemelerini tavsiye ederek, “Bu yıl yaklaşık 12 bin dönüm fazla soğan ekildi. Geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmeyen çiftçilerimiz bazı ürünlerde zorlandı. Alternatif ürünlere yönelenler ise süreci daha rahat atlattı” ifadelerini kullandı.

Hasat programına AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül ve diğer yetkililer de katıldı.