Son dönemde yüksek enflasyon nedeniyle nakit kullanımının azalması, kartlı harcamalarda ciddi bir artışa yol açtı. Bu durum, dolandırıcıların özellikle internet ve mobil bankacılık üzerinden harekete geçmesine neden oluyor. Özellikle gece saatlerinde, kullanıcıların uykuda olduğu zamanlarda gerçekleşen işlemler, çoğu zaman fark edilmeden tamamlanıyor.

Dolandırıcılar Gece Saatlerinde Hedef Alıyor

Bankaların kredi kartı limitlerini artırması, dolandırıcıların ilgisini çekti. Limitleri yüksek ve aktif kartlar, gece saatlerinde dolandırıcılık girişimlerinin ana hedefi haline geldi. Bu süreçte kullanıcılar, güvenlik mesajlarını ya da aramaları fark etmeden dolandırıcıların işlemlerini önleyemiyor.

Kredi Kartı Nakit Çekimlerinde Yeni Saat Kısıtlaması

Sözcü’de yer alan habere göre, BDDK tarafından bankalara gönderilen yeni talimat kapsamında kredi kartı nakit avans işlemlerine saat kısıtlaması getirildi. Artık kullanıcılar, 22.00 – 06.00 saatleri arasında nakit çekim işlemi yaparken çipli kimlik kartı ile fiziksel onay vermek zorunda olacak.

Bu yeni uygulama, yalnızca NFC özellikli telefonlar aracılığıyla yapılabilecek. Telefonunda NFC bulunmayan veya çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar, belirtilen saatler arasında nakit avans çekemeyecek.

BDDK’nın bu kararıyla birlikte, dolandırıcılık vakalarının özellikle gece saatlerinde yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.