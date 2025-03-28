Ucuz Tatlılara Dikkat!

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Geyik, kaliteli malzeme kullanılmadan yapılan tatlıların sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı. "Kalitesiz yağ kullanımı mide rahatsızlıklarına ve hatta gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Vatandaşlarımız, tatlı alırken fiyatı normalin çok altında olanlara dikkat etmeli. Gerçek fıstık ile sahte olanı anlamak zor olabilir, ancak güvenilir ve bilinen yerlerden alışveriş yapmak en doğrusu" ifadelerini kullandı.

Gıda Boyası ve Katkı Maddesi Riski

Merdiven altı üretim yapan bazı tatlıcıların, tatlılarda doğal fıstık yerine gıda boyasıyla renklendirilmiş farklı malzemeler kullandığını söyleyen Geyik, "Makinede öğütülen ıspanak, yer fıstığı ya da bezelye gıda boyasıyla renklendirilerek fıstık gibi gösterilebiliyor. Vatandaşlarımız tatlı yerken sağlıklarından olmamalı" dedi.

Bayramda tatlı keyfini sağlıkla yaşamak isteyenlerin güvenilir pastaneleri ve tatlıcıları tercih etmesi gerektiğini belirten uzmanlar da, özellikle anormal derecede ucuz tatlılardan kaçınılması konusunda uyarıyor.