“Ucuz Tatlıya Şüpheyle Yaklaşın”

Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklava ve benzeri şerbetli tatlılar için vatandaşlar siparişlerini vermeye başladı. Ancak tatlı ustası Zeynep Geyik’e göre, bu tatlıların bazıları göründüğü kadar masum değil. Geyik, “Fıstığın kilosu bin 400 liradan başlıyor. Maliyeti bu kadar yüksek olan bir ürünün kilosunu 100-200 TL’ye satmak mümkün değil. Eğer fiyatı olağanın çok altındaysa mutlaka içinde bir hile vardır,” dedi.

Antep Fıstığı Görünümlü Bezelye ve Ispanak

Vatandaşların özellikle dikkat etmesi gereken konulardan biri de görsellikte yapılan aldatmacalar. Geyik, bazı üreticilerin tatlıların içine Antep fıstığı yerine bezelye ve ıspanak koyduğunu, yer fıstığının da gıda boyasıyla yeşile boyanarak fıstık gibi gösterildiğini vurguladı. “Gıda boyası ve katkı maddeleriyle yapılan bu ürünler hem yanıltıcı hem de sağlığa son derece zararlı,” dedi.

Tatlı Seçerken Güvenilir Yerleri Tercih Edin

Zeynep Geyik, bayramda tatlı tüketiminin artacağını ancak bu tüketimin sağlığı tehdit etmemesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Tatlı alırken önce sağlığınızı düşünün. Bildiğiniz, güvendiğiniz, hijyenik şartlarda üretim yapan yerlerden alışveriş yapın. Tatlının rengine, kokusuna ve dokusuna dikkat edin. Aşırı parlak, abartılı yeşil renkteki tatlılardan uzak durun.”

Son Söz: Bayram Tatlı Geçsin Ama Sağlığınız Bozulmasın

Tatlılar bayramın neşesi olabilir ama sağlıksız koşullarda üretilen ve sahte içeriklerle sunulan ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu bayram tatlınızı seçerken sadece damak tadınızı değil, sağlığınızı da ön planda tutun. Gerçek fıstıklı tatlı ile hileli olanı ayırt edebilmek için dikkatli olun. Unutmayın, sağlığınız her şeyden değerli.