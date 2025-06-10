Bayramı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren İstanbulluların dönüşü, sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde yoğun araç trafiğine neden oldu. TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, köprü girişleri ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı güzergâhlarda araçlar neredeyse ilerleyemedi, sürücüler metre metre ilerleyerek işlerine ulaşmaya çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre sabah saatlerinde yoğunluk yüzde 80’in üzerine çıktı. Toplu taşıma araçlarında da benzer kalabalıklar yaşandı.

Vatandaşlar, uzun süren yolculuklar nedeniyle sosyal medyada da şikayetlerini dile getirirken, uzmanlar önümüzdeki birkaç gün boyunca dönüş trafiğinin etkilerinin süreceğini belirtiyor.

Bayram tatilinin ardından İstanbul, bir kez daha klasik pazartesi yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.