Otobüs Biletleri %70, Uçak Biletleri %350 Arttı

Ramazan Bayramı öncesinde otobüs ve uçak biletleri adeta el yakıyor. 17 Mart tarihinde İstanbul’dan Trabzon’a otobüs bileti 1.100 TL iken, 29 Mart tarihinde aynı bilet 1.800 TL’ye kadar çıktı. Bu da bir hafta içinde yaklaşık %70’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Benzer durum uçak biletlerinde de yaşanıyor. 17 Mart’ta İstanbul’dan Adana’ya 1.300 TL’ye bilet bulunabilirken, 29 Mart’ta bu fiyat 4.869 TL’ye kadar yükseldi. Uçak biletlerinde artış oranı ise %350’yi buldu.

Vatandaşlar Tepkili, Firmalar Fiyat Artışlarını Savunuyor

Yolcular, özellikle bayram dönemlerinde bilet fiyatlarının fahiş şekilde artırılmasını “fırsatçılık” olarak değerlendirirken, firmalar bu durumu arz-talep dengesine bağlıyor. İstanbul Esenler Otogarı’ndaki büyük bir otobüs firmasının yetkilisi, talebin olağanüstü arttığını ve bu nedenle fiyatlarda değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. “Otobüs firmaları olarak ancak bu dönemlerde para kazanabiliyoruz. Normal dönemlerdeki zararımızı bayramlarda telafi ediyoruz” dedi.

Havayolu şirketleri de fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Bir hava yolu şirketi yetkilisi, bilet fiyatlarının dinamik olarak belirlendiğini ve yoğunluk nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyledi. “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Çünkü bazı seferler şimdiden doldu” ifadelerini kullandı.

Tüketici Hakları Savunucuları: "Fahiş Zamları Şikâyet Edin"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, otobüs ve uçak bileti fiyatlarının bayram öncesinde aşırı yükseldiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün tavan fiyat uygulaması bulunmasına rağmen bayram dönemlerinde bu kurala uymayan firmalar oluyor. Aynı şekilde Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği de otobüs bilet fiyatları için belirli düzenlemeler içeriyor ancak bu da ihlal ediliyor” dedi.

Ağaoğlu, tüketicilerin aşırı fiyat artışı yapan firmaları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ve Ulaştırma Bakanlığı’na CİMER üzerinden şikâyet edebileceğini hatırlattı.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise tüketicilere erken bilet almaları konusunda uyarıda bulundu. “Ulaşım sektöründe fiyatlar arz-talep üzerine kuruludur. Talebin yüksek olduğu dönemlerde bilet fiyatlarının artacağını öngörerek erken rezervasyon yapmak en sağlıklı yöntem olacaktır” dedi.