Baykar Teknoloji'nin Başarıları

Türk SİHA'ları, terörle mücadelede büyük bir devrim yaratırken, dünya çapında birçok ülkeye ihraç edilerek Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladı. Baykar Teknoloji'nin sahipleri olan Bayraktar kardeşler, sadece savunma sanayisinde değil, aynı zamanda vergi rekortmenleri arasında da yer alıyor. Geliştirdikleri İHA'lar ve SİHA'lar, Türkiye'nin uluslararası alanda adını duyurmasına olanak sağladı.

2024 Forbes Milyarderler Listesi

Forbes'un 2024 dünya milyarderler listesine giren Bayraktar kardeşler, servetlerini önemli ölçüde artırdı. Geçen yıl Selçuk Bayraktar, 1.2 milyar dolar, Haluk Bayraktar ise 1.1 milyar dolarlık servetleriyle listeye girmişti. Ancak bu yıl, Bayraktar kardeşlerin servetleri büyük bir artış gösterdi.

Selçuk Bayraktar'ın Serveti

Baykar Teknoloji hisselerinin yüzde 52.5'ine sahip olan Selçuk Bayraktar, servetini 600 milyon dolar artırarak 1.8 milyar dolara yükseltti. Bu artışla, Selçuk Bayraktar Türkiye'nin en zengin 15. ismi oldu. Ayrıca, Ağustos 2024'te yayınlanan Türkiye'nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde de ilk sırada yer alarak vergi ödeyen en yüksek kişi olarak dikkat çekti.

Haluk Bayraktar'ın Serveti

Baykar Teknoloji hisselerinin yüzde 47.5'ine sahip olan Haluk Bayraktar ise servetini 500 milyon dolar artırarak 1.6 milyar dolara çıkardı. Haluk Bayraktar, bu artışla Türkiye'nin en zengin 19. kişisi oldu.

Baykar'ın İhracat Başarısı

Baykar, insansız hava aracı üretiminde büyük bir pazar payına sahip ve geçtiğimiz aylarda İtalyan uçak üreticisi Piaggio Aerospace'i satın alarak global alanda daha da güçlendi. Ayrıca, 2024 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10 firması arasında yer aldı. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünya çapında nasıl bir etkisi olduğunu da gözler önüne seriyor.

Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerin başarıları, sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayiindeki uluslararası itibarını da pekiştiriyor. Baykar Teknoloji'nin dünya çapında sağladığı ihracatlar ve stratejik iş birlikleri, Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki adımlarını pekiştiriyor.