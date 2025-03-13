Karadağ, bu ödemenin ardından Hekimhan Belediyesi'nin muhasebe müdürü tarafından savcılığa şikayet edildi. İddialara göre, belediyenin muhasebe müdürü Nadir Kurt, Karadağ’ın borcu devlete ödediğini, bunun ise usulsüz bir işlem olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Turan Karadağ, hakkında açılan soruşturma sonrası Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na giderek ifade verdi. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Karadağ, "Millet hırsızlık yaparak savcı karşısına çıkıyor, ben devletime para ödedim diye geldim, gurur duyuyorum" dedi. Karadağ, belediye şirketinin borçlarını kendi döneminde ödemek zorunda kaldıklarını, borçların birikmiş olduğunu belirtti.

"Biz Devlete Borcumuzu Ödedik, Başka Belediye Başkanları İhale Usulsüzlükleri ile Şikayet Ediliyor"

Karadağ, şikayetle ilgili olarak, "Bizim Hekimhan Belediyesi’ne bağlı şirketimiz, benden önce kuruldu. Amaç, belediyeye hizmet etmek için işçiler almak. Bu şirketin müdürlüğünü yaparken, belediyeden ve şirketten herhangi bir para almadım. Devlete olan borcumuzu ödedik ve gurur duyuyorum. Biz para ödedik diye şikayet edildik, ama başka belediyelerde ihalelerde usulsüzlükler yapılırken, para çalanlar hakkında şikayetler yapılırken biz devlete olan borçlarımızı ödedik" dedi.

SGK ve Vergi Borçlarının Biriktiği Dönem

Karadağ, 2019-2024 yılları arasında ödemeleri sürekli yapmalarına rağmen SGK ve vergi borçlarının biriktiğini belirtti. Belediye seçimlerinden üç ay önce şirketin muhasebe sorumlusu Onur Güneş’in, "Başkanım SGK borcunuz arttı, bu borcu ödemelisiniz" şeklinde uyarıda bulunduğunu ifade etti. Karadağ, ardından belediyenin parası olduğunu belirterek borçların ödenmesi talimatını verdi.

"Ziraat Bankası'na gidip devletimize olan borcumuzu ödedik. 20 gün sonra İstanbul’a geldiğimde Nadir Kurt tarafından şikayet edildiğimi öğrendim" diyen Karadağ, yaptığı ödemenin tamamen yasal ve doğru bir işlem olduğunu savundu.

Belediye Başkanı Olarak Gurur Duyduğunu Belirtti

Son olarak, Karadağ, "Ben belediye başkanı olarak, devletime olan borçları ödedim. Bu yüzden şikayet edildim. Ama ben bu durumdan gurur duyuyorum. Herkes para alırken, ben görevimi yerine getirip devlete borcumu ödedim" dedi.