AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Hilal Tütüncü atadı.

Atama kararının ardından açıklamalarda bulunan yeni AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü, teşkilatın sahadaki en büyük gücünün kadınlar olduğuna dikkat çekti. Görev süresi boyunca Denizli için var gücüyle çalışacağını vurgulayan Tütüncü, 'Kadınlarımızın azmi, inancı ve birlik beraberlik ruhuyla Denizli'mizde yeni zaferlere imza atacak, şehrimiz için hep birlikte yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.