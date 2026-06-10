Bursa Büyükşehir Belediyesi, sporun gelişmesi ve gençlerin profesyonel düzeyde spor yapabilmesi amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bursaspor Özlüce Tesisleri'ne biri 80x60, ikisi 60x40 metre ölçülerinde olmak üzere toplam 3 adet suni çim futbol sahası kazandırılıyor. Projeyle birlikte tesiste BURFAŞ B Kafe de hizmete alınacak. Böylece çocuklar ve ailelerin sporla iç içe vakit geçirebilecekleri sosyal bir yaşam alanının oluşturulması hedefleniyor.

4 Temmuz'da açılışı gerçekleştirilecek olan tesiste çalışmalar hızla devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik son durumu yerinde inceledi.

'Bursaspor bizim için sadece bir spor kulübü değildir'

Bursaspor'a verilen desteklerin katlanarak devam edeceğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bursaspor bizim için sadece bir spor kulübü değildir. Spor kulübünden ötedir. Bursa'yı birleştiren, bir çatı altında hepimizi birleştiren önemli bir değerdir. Bursaspor'un buradaki şartlarının iyileştirilmesi anlamında yaptığımız bu desteği, üzerine katlayarak devam ettireceğiz. İnşallah Bursa'mızın artık bir spor şehri olması mottosuyla ilerleyeceğiz. Şu an yaklaşık 1500 kişilik Spor Okulu ile bunun startını vermiş olduk. İnşallah Enes Başkan liderliğinde Bursaspor'un daha başarılı olması konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak desteğimizi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz' dedi.

'Bursa'mıza çok yakışacak'

4 Temmuz'da futbol okullarının ve BURFAŞ B kafenin açılışının yapacağını hatırlatan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise 'Şahin Başkanım göreve geldiği gibi gerekli talimatları verdi. Verdiği talimatlardan sonra bu sahaların hızlı bir şekilde sezona yetiştirilmesi sağlandı. İnşallah 4 Temmuz'da sıfır sahalarımız ve BURFAŞ B Kafemiz, Bursa'mıza ve buradaki çocuklarımıza çok yakışacak' dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen önemli yatırımın, hem Bursaspor altyapısına katkı sağlaması hem de şehirde spor kültürünün yaygınlaşmasına destek olması hedefleniyor.