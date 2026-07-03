Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında engelli vatandaş Aliseydi Akgedik'e akülü araç teslim ederken, Eski TOKİ Konutları'nda çocuklarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçede sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlarla buluşmayı sürdürdü. Başkan Ulutaş, günlük yaşamını daha kolay ve konforlu sürdürebilmesi amacıyla Aliseydi Akgedik'i ziyaret ederek akülü aracını teslim etti. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ulutaş, akülü aracın Aliseydi Akgedik'e hayırlı olmasını temenni ederek sağlıklı ve huzurlu günlerde kullanmasını diledi.

Başkan Ulutaş daha sonra ilçe merkezindeki Eski TOKİ Konutları'nda çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet ederek talep ve isteklerini dinleyen Ulutaş, onların gözlerindeki mutluluk ve samimiyetin kendilerine moral verdiğini ifade etti.

Çocukların daha mutlu, daha güvenli ve daha güzel bir geleceğe sahip olmaları için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Ulutaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesime dokunan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.