Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan'ın yasa dışı işgali altındaki Cemmu ve Keşmir'de 5 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirdiği yasa dışı ve tek taraflı uygulamaların yedinci yıl dönümü dolayısıyla 'Keşmir Sömürü Günü' anma etkinliği düzenledi.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019 tarihinde Cemmu ve Keşmir'de gerçekleştirdiği yasa dışı ve tek taraflı uygulamaların yedinci yıl dönümü dolayısıyla 'Keşmir Sömürü Günü' anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in mesajları okundu. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İslam İşbirliği Teşkilatının Cemmu ve Keşmir ihtilafına ilişkin ilkesel tutumunu bir kez daha teyit etti. Selçuk, kalıcı bir çözümün ancak Keşmir halkının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kendi geleceğini tayin hakkını kullanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise yaptığı konuşmada, Hindistan'ın uyguladığı bu politikanın Keşmir halkının kimliğini yok etmek ve bölgenin nüfus yapısını ekseriyadan azınlığa düşürmek olduğunu belirtti.

'İslam İşbirliği Teşkilatı, Keşmir konusunda ilkesel bir duruş sergilemiştir'

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Keşmir'de yapılan uygulamaların usulsüz olduğunu belirterek, 'Bugün, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in statüsünü değiştirmek amacıyla atılan yasa dışı adımların bir diğer yıl dönümüdür. Bu vesileyle BM'yi ve uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz. İslam Ümmetinin ortak sesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı, Cammu Keşmir konusunda ilkesel bir duruş sergilemiş ve Keşmir halkının BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki kendi geleceğini tayin hakkını en üst düzeyde desteklemeye devam etmiştir' diye konuştu.

'Tüm İslam alemi Keşmir halkının yanındadır'

Keşmir'de yapılanların Keşmir halkının kimliğini yok etmek olduğunu ifade eden Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise, '7 yıl önce, 5 Ağustos 2019'da Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü tek taraflı olarak kaldırdı. Bu adım, Keşmir halkının kimliğini yok etmek ve bölgenin nüfus yapısını ekseriyadan azınlığa düşürmek amacıyla planlanmış sistemli bir adımdı. Nitekim bölge dışından gelen kişilere verilen yaklaşık 4 milyon yerleşimci belgesi bunun en açık kanıtıdır. Evler yıkılmış, basın özgürlüğü kısıtlanmış, 8 binden fazla sosyal medya hesabı kapatılmış ve 80'den fazla gazetecinin uluslararası heyetlerle görüşmesi engellenmiştir. Ancak iletişim çağında gerçekleri gizlemek mümkün değildir. Hindistan'daki aşırı milliyetçi tutum, bölgesel huzuru tehdit etmektedir. Tüm İslam alemi Keşmir halkının yanındadır' şeklinde konuştu.

Ankara'da düzenlenen etkinliğe Türk devlet ve siyaset insanları, milletvekilleri, akademisyenler, düşünce kuruluşlarının uzmanları, diplomatik misyon temsilcileri katıldı.