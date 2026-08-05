Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde yaşanan yangında mağdur olan köylüleri yalnız bırakmadı. Dün de MHP İlçe Başkanı Kazım Arslan ve ekibi Kumgedik ve Hacıhüseyinler köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten MHP İlçe Başkanı Kazım Arslan, 'Milliyetçi Hareket Partisi Gömeç İlçe Başkanlığı olarak, yangından etkilenen Kumgedik ve Hacıhüseyinler Mahallelerimizi ziyaret ederek kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Yaşanan afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte yaraların en kısa sürede sarılacağına olan inancımızı ifade ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Birlik ve dayanışma içerisinde her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' sözlerine yer verdi.