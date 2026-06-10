Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gölyazı, Fadıllı, Akçalar ve Ayvaköy bölgesinin turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, 'Turizm aksı oluşturarak, bu bölgeyi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirmeyi amaçlıyoruz' dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Fadıllı'da bulunan Nilbel Leylek Kafe ve Restoran'da Nilüferli muhtarlarla buluştu. Başkan Şadi Özdemir, ilçenin tarımsal zenginliklerini korurken, bir yandan da hayatı sürdürülebilir kılacak turizm projelerini hayata geçirmek istediklerini söyledi. Özellikle Gölyazı, Fadıllı, Akçalar ve Ayvaköy bölgesinin turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Turizm aksı oluşturarak, bu bölgeyi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Gelen turistin bölgede bir gün değil, daha uzun kalmasını sağlayacak projeler oluşturuyoruz' dedi. Başkan Şadi Özdemir, bu süreçte Valilik ile de projeler ve yatırımlar üzerine iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Ayvaini Mağarası doğa harikası

Gölyazı'nın dünyada gezilecek yerler arasında gösterildiğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, Ayvaköy'e de dikkat çekerek şunları söyledi: 'Ayvaköy çok kıymetli bir yer. Özellikle Ayvaini Mağarası, zorlu bir parkur olsa da içerisinde botla gezilebilecek muhteşem doğa harikası bir yer. Sadece bu mağara bile tek başına bölgeye dünyanın dört bir yanından turist çekebilecek potansiyele sahip. 'Bölgede yerel halkın kalkınmasını sağlayacak sürdürülebilir modeller üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, Ayvaköy'de 'Dijital Köy' projesi planladıklarını söyledi. Bu proje ile dijital göçebeler için hem çalışma hem de sosyal bir etkinlik alanı oluşturacaklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, konaklama konusunda da pansiyonculuğu geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer'de turizm açısından çok güzel bölgelerin olduğunu ifade ederek, tanıtım için yapılacak projeleri desteklediklerini söyledi. Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ise mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında muhtarlıkların bilgilendirmesinin çok önemli olduğunu belirterek, belediyeye teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili müdürlerin de hazır bulunduğu toplantıda, muhtarlar mahallelerine ilişkin görüş, talep ve önerilerini de paylaştı.