Başkan Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticinin hakkını korumak için 2022 yılından bu yana sürdürülen hukuk mücadelesinde önemli bir eşik aşıldığını vurguladı.

“Fındıkta Monopsonik Yapıyı Ortaya Koyduk”

Fındık piyasasında yıllardır üretici aleyhine işleyen tek alıcı baskısına dikkat çeken Başkan Güler, “Halkımız tekelleşmeyi bilir ama burada farklı bir durum vardı. Fiyatları üreticinin değil, alıcının belirlediği bir monopsonik yapı oluşmuştu. Biz bunu belgeleriyle ortaya koyduk” dedi.

Güler, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık için 54 TL fiyat açıkladığını, ancak Ferrero firmasının 33 gün sonra 48 TL fiyat belirleyerek piyasada fiyat düşüşüne neden olduğunu hatırlattı. Ayrıca firmanın yalnızca kendi “değerli tarım” etiketli bahçelerinden alım yapacağını açıklamasının da açık bir ayrımcılık ve rekabet ihlali olduğunu söyledi.

Rekabet Kurulu Ferrero’ya Müdahale Etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş., Yürür Gıda, Ziraat Odaları ve Borsa iş birliğiyle Rekabet Kurumu’na başvurduklarını belirten Güler, “1935’ten bu yana çıkan tüm fındık mevzuatını, yönetmelikleri ve kararları bir araya getirerek devletin fındık hafızasını oluşturduk” dedi.

Başkan Güler, daha önce sonuç alınamayan birçok başvurunun aksine, bu kapsamlı dosya sayesinde Rekabet Kurulu’nun Ferrero’yu taahhüt vermeye zorladığını ifade etti. Ancak Ankara 15. İdare Mahkemesi, Ferrero’nun verdiği taahhütleri yetersiz bularak iptal etti. Bu kararın yalnızca bir belge iptali olmadığını vurgulayan Güler, “Bu karar, ders kitaplarına geçecek nitelikte bir hukuk zaferidir” dedi.

“Fındığın Geleceği Daha Güçlü Temellere Oturacak”

Ferrero’nun Türkiye’de doğrudan alım, kırma ve ihracat düzenlemeleri artık Rekabet Kurulu’nun denetimine geçerken, Başkan Güler bu kararın sektörde adil rekabetin önünü açacağını söyledi.

Yıllardır dillendirilen “fındıkta arz fazlası var” söyleminin ise bilimsel verilerle çürütüldüğünü belirten Güler, bu algının üretici aleyhine kullanıldığını ifade etti.

“Bu Bir Milli Duruştur”

Üreticinin hakkını korumakta kararlı olduklarını belirten Başkan Güler, “Biz bu mücadeleyi vermeseydik, yerli kırma fabrikaları kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Binlerce kadınımız işsiz kalacaktı. Bu mesele hepimizin meselesi” dedi.

Güler, açıklamasının sonunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Rekabet Kurulu, bağımsız yargı, ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüm destekçilere teşekkür ederek, kararın hayırlı olmasını diledi.