Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaşlarla kurduğu güçlü iletişimi her geçen gün daha da pekiştiriyor.

İlçe genelindeki saha çalışmaları, mahalle ziyaretleri ve esnaf buluşmalarıyla haftanın her günü vatandaşlarla iç içe olan Başkan Hallaç, bunun yanı sıra hemşerini makamında ağırlıyor.

Halkın makamında vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını birebir dinleyen Başkan Hallaç, samimi bir sohbet ortamında gerçekleştirilen görüşmelerde iletilen her konuyu titizlikle değerlendiriyor. İlgili birim müdürlerine gerekli talimatları veren Hallaç, taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için süreci yakından takip ediyor.

Katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Kahta Belediyesi, Hemşehri Buluşmaları uygulamasıyla vatandaşların belediye yönetimine doğrudan ulaşmasını sağlarken, ortak akıl ve istişare kültürünü de güçlendiriyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, hemşehri buluşmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızla sadece belirli günlerde değil, haftanın her günü bir aradayız. Sokakta, mahallede, esnafımızın yanında hemşehrilerimizle sürekli iç içeyiz. Ayrıca halkın makamında vatandaşlarımızın talep ve önerilerini daha kapsamlı dinleyebilmek, birebir görüşmeler gerçekleştirebilmek amacıyla Kapımız da gönlümüz de her zaman milletimize açıktır. Bizim önceliğimiz, hemşehrilerimizin sesine kulak vermek ve sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmaktır. Kâhta'mızı, vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye ve ortak akılla geleceğe taşımaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.