Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çarmuzu Mahallesi'nde düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Spor yatırımlarından kentsel dönüşüme, ulaşımdan sanayi alanlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Başkan Er, Malatya'nın geleceğine yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın yeniden inşa sürecinde önemli mesafe kat ettiğini belirtti. Bir vatandaşın mahallelere yeni semt sahaları yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Başkan Er, kent genelinde spor yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Malatya'da toplam 4 milyar liralık spor yatırımı gerçekleştirildiğine dikkati çeken Başkan Er, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzlarının bulunduğu 5 büyük spor kompleksinin yanı sıra toplam 63 spor tesisinin yükseldiğini söyledi. Mahalle ölçeğinde de yatırımların devam ettiğini kaydeden Başkan Er, çocukların ve gençlerin kolay ulaşabileceği halı sahalar ile spor salonları inşa ettiklerini belirterek, Çarmuzu ile Kiltepe mahallerinin birleştiği noktada yapılan spor tesisinin yanında yeni bir saha yapımının sürdüğünü açıkladı.

'5-6 ay sonra çok farklıbBir Malatya göreceksiniz'

Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını vurgulayan Başkan Er, kentte her alanda önemli yatırımların sürdüğünü belirterek, 'Eskisinden daha iyi bir Malatya inşa ediyoruz. Sadece sportif yatırımlarımızın büyüklüğü 4 milyar lirayı buluyor. Şehrin her tarafında çocuklarımızın rahatça erişebileceği tesisler kazandırıyoruz. Malatya'da güzel şeyler oluyor. 5-6 ay sonra ortaya çıkan tabloyu herkes görecek. Mega projeler hayata geçiriyoruz. Çarmuzu için de önemli çalışmalar yürütüyoruz ve yeni yol projelerimizi devreye alacağız' dedi.

'Ulaşım sorunları çözülecek'

Kent genelinde yeni ulaşım aksları açtıklarını ifade eden Başkan Er, ulaşım yatırımlarının yıl sonuna kadar önemli ölçüde tamamlanacağını söyledi. Başkan Er, 'Malatya'da yeni yollar ve ulaşım koridorları oluşturuyoruz. Şehrimizde ulaşım konusunda ciddi bir rahatlama sağlanacak. Yıl sonuna kadar önemli yol akslarını hizmete açacağız ve ulaşım kaynaklı sorunların büyük bölümünü çözmüş olacağız' diye konuştu.

'Kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık vereceğiz'

Programda konuşan Saim Gülal, Çarmuzu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması konusunda destek talebinde bulundu. Çarmuzu ile Kiltepe arasındaki bölgede inşa edilen spor tesisi için Başkan Er'e teşekkür eden Gülal, 'Çarmuzu'ya bu tür yatırımlar yapıldıkça mahallemiz gelişecektir. Ortaya çıkan eser gerçekten muhteşem' dedi.

Kentsel dönüşüm ve konut çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Er, 'Malatya'da çevre yolu altı ve çevre yolu üstü ayrımını kaldıracağımızı ifade etmiştik. Devletimizin sağladığı kaynakları en verimli şekilde kullandık. Şu ana kadar 124 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Rezerv alan çalışmaları tamamlandı ve şehrimizin konut ihtiyacı büyük ölçüde karşılandı. Malatya'nın yaklaşık 50 yıllık konut ihtiyacını çözdük. Bundan sonraki süreçte ağırlığı kentsel dönüşüm çalışmalarına vereceğiz' ifadelerini kullandı.

'Kümelenme modeli ile sanayi alanlarını planlıyoruz'

Sanayi alanlarının yeniden planlandığını da açıklayan Başkan Er, şehir içindeki birçok esnaf grubunun yeni oluşturulacak alanlara taşınacağını belirtti. Malatya'da kümelenme modelini hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Sami Er, 'Altay Kışlası ve farklı bölgelerde yeni sanayi alanları oluşturuyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan son toplantıda mobilyacılar ve keresteciler için yer belirledik. Mermerciler, hurdacılar ve metalciler için de yeni alanlar oluşturuyoruz. Bu sektörler şehir dışına taşınacak. Çavuşoğlu'ndaki mevcut sanayi alanı ise toptan teşhir ve satış merkezi haline gelecek. Burası yalnızca Malatya'nın değil, bölgenin önemli cazibe merkezlerinden biri olacak' diye konuştu.

'Çarmuzu Deresi ıslah edilecek'

Çarmuzu Mahallesi için planlanan çevre projelerine de değinen Başkan Er, şehir içerisindeki suların Çarmuzu Deresi'ne aktarılacağını ve sulama amaçlı kullanılacağını ifade etti. Başkan Er, 'Çarmuzu kadim mahallelerimizden biri. Şehir içerisindeki sular Çarmuzu Deresi'ne yönlendirilecek ve tarımsal sulamada değerlendirilecek. Aynı zamanda derede kapsamlı ıslah çalışmaları da gerçekleştirilecek' dedi.

'Malatya Emin Ellerde'

Malatya'nın geleceğine dair önemli çalışmaları hayata geçirdiklerine dikkati çeken Başkan Er, 'Malatya artık ayağa kalktı. Geleceğin Malatya'sı için çok önemli planlamalar yapıyoruz. Şehrimizin geleceğini en iyi şekilde tasarlıyor, sosyal alanlardan spor tesislerine kadar birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Malatya emin ellerde ve çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek' ifadelerini kullandı.