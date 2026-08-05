Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı görevine Recep Serkan Beydemir atandı.

AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Recep Serkan Beydemir, yaptığı açıklamada; 'Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Teşkilat Başkanlığımızın takdirleri, milletvekillerimizin, il ve ilçe teşkilatımızın güven ve desteğiyle AK Parti Serinhisar İlçe Başkanlığı görevine layık görülmenin onurunu yaşıyorum. Bizlere emanet edilen bu kutlu görevi, milletimize hizmet, davamıza sadakat ve teşkilatımıza vefa şuuruyla, büyük bir sorumluluk ve kararlılıkla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu kutlu davaya emek veren önceki İlçe Başkanımız Halil Keyik'e ve tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İlçemize, teşkilatımıza ve aziz hemşehrilerimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu kutlu görevin Denizli'mize, Serinhisar'ımıza ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor, destek ve dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum' dedi.