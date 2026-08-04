Osmangazi Belediyesi, yazlık sinema etkinliklerini ilçenin farklı mahallelerine taşımaya devam ediyor. 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' kapsamında bu kez Veysel Karani Mahallesi'nde kurulan dev ekranda çocuklar ve aileleri açık havada sinema keyfi yaşadı.

Osmangazi'de yaşayan her kesimden vatandaşa yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, yaz tatilinde çocukları sinemayla buluşturmaya devam ediyor. Mahalle mahalle düzenlenen yazlık sinema gösterimlerinin son durağı Veysel Karani Mahallesi oldu. Etkinlik öncesinde çocuklara patlamış mısır ikram edilirken, gösterimi yapılan Maşa ile Koca Ayıcıklar filmi minik izleyicilerden büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte açık havada film izlemenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, keyifli bir yaz akşamı geçirdi.

Çocuklara unutulmaz bir akşam

Mahallelerinde düzenlenen yazlık sinema etkinliğinin çocukları çok mutlu ettiğini belirten Veysel Karani Mahallesi Muhtarı Mustafa Gezgin, bu güzel etkinliği düzenlediği için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Mahallelerinde düzenlenen yazlık sinema etkinliği sayesinde unutulmaz bir yaz akşamı yaşadıklarını belirten çocuklar da, aileleriyle birlikte açık havada film izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' etkinliği, yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde çocukları ve ailelerini açık hava sinemasının nostaljik atmosferiyle buluşturmaya devam edecek.