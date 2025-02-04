İnsan, Doğa ve Çevreyi Merkeze Alarak Çalışmalar Yaptık

Başkan Çalık, görev süresinin neredeyse 6. yılını tamamladıklarını belirterek, “İlk günden bugüne kadar insan, doğa ve çevreyi merkeze alarak, kadınları, çocukları, gençleri ve kent yoksulluğunu önceleyen çalışmalara ağırlık verdik” dedi. Beylikdüzü'nü daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Çalık, belediyecilik felsefelerini her geçen yıl bir adım öteye taşıdıklarını ifade etti.

Beylikdüzü'ne Kazandırılan Yeni Projeler

Başkan Çalık, “Beylikdüzü'ne 11 yeni kreş ve 2 anne-çocuk merkezi kazandırdık. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi ve Koral Berkin Kutlu Spor Tesislerini hayata geçirdik. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ni tamamladık” şeklinde açıklamalar yaptı. Çalık, ayrıca Beylikdüzü'ne 83 yeni park kazandırıldığını, 235 parkın yenilendiğini ve 4 milyon 354 bin metrekare yeşil alan yaratıldığını da belirtti.

Sağlık ve Sosyal Yardımlar Devam Ediyor

Beylikdüzü'nde 76 bin vatandaşa 228 bin sağlık hizmeti ulaştırıldığını ve 628 bin kişiye düzenli sıcak yemek desteği verildiğini söyleyen Çalık, “Spordan kültür-sanata, sağlıktan sosyal yardımlara kadar tüm hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Her yaştan ve her kesimden vatandaşlarımız için projelerimizi yeni dönemde de sürdüreceğiz” dedi.

Beylikdüzü Metrosunu Bekliyor

Başkan Çalık, konuşmasında Beylikdüzü metrosu projesine de değindi. Çalık, Beylikdüzü metrosunun 6. kez Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmadığını belirterek, “Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Beylikdüzü metrosunu bekliyor” dedi. Çalık, metronun 21 yıllık bir hayal olduğunu ve 2023 yılı itibarıyla 23 yıl olduğunu ifade etti.