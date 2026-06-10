Niğde Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol, altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarla ulaşım konforunun artırılması ve yaşam alanlarının modernize edilmesi hedefleniyor.

Belediye ekipleri, Efendibey Mahallesi Uzun Sokak'ta sıcak asfalt öncesi mekanik serim ve bordür çalışmalarını sürdürürken, Saygı Sokak'ta ise yıpranan bölgelerde asfalt yama ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kentin önemli güzergahlarından Yeşilburç Caddesi'nde kaldırım düzenleme çalışmaları devam ederken, İlhanlı Mahallesi'nde altyapı yenileme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin her noktasında ihtiyaç duyulan hizmetlerin planlı şekilde hayata geçirildiğini belirtti.

Özdemir, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yol, kaldırım ve altyapı yatırımlarını titizlikle sürdürdüklerini ifade ederek, Niğde'nin daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.