Listede yer alan maddeler yalnızca ilahi ya da metaforik değil, aynı zamanda psikolojik sabotajın da net bir özeti gibiydi. İşte "şeytanın" başarıyı sabote etme yöntemleri:

Zihni Şüphe ve Korkuyla Doldurmak: "Ya yapamazsam?", "Ya rezil olursam?" gibi düşüncelerle kişiyi daha başlamadan durdurmak. Anlık Zevklere Odaklanmasını Sağlamak: Uzun vadeli hedefler yerine kısa vadeli tatminlerin cazibesine kapılmak. Antalya Havalimanı’nın yeni iç ve diş terminalinin açılışı Erdoğan’ın katıldığı görkemli bir törenle gerçekleştirildi Negatif İnsanlarla Çevrelemek: “Senin gibi biri zaten başaramaz.” diyen toksik çevreyle başarı inancını zedelemek. Başarının Şansa Bağlı Olduğuna İnandırmak: Emek yerine kaderin belirleyici olduğuna ikna ederek çabayı köreltmek. Konfor Alanında Kalmasını Sağlamak: Risk almaktan korkutmak, değişimden uzak tutmak. Mükemmeliyetçiliği Aşılayarak Erteletmek: “Hazır değilim” bahanesiyle harekete geçmesini sürekli erteletmek. Özgüveni Yavaşça Yok Etmek: Küçük başarısızlıkları büyütüp, kişinin kendine olan inancını sarsmak. Gündemle Meşgul Etmek: Dikkatini sürekli dış dünyaya çekerek, içsel gelişimini unutturmak. Kötü Alışkanlıklar Kazandırmak: Zaman, sağlık ve enerji kaybına yol açan zararlı rutinlerle donatmak. Aciliyet Duygusunu Yok Etmek: “Nasıl olsa vaktim var.” hissiyle eyleme geçmeyi geciktirmek.

Uzmanlar Uyarıyor: Psikoloji ve kişisel gelişim uzmanları, bu listedeki maddelerin çoğunun bireylerin içsel sabotaj mekanizmalarıyla örtüştüğünü belirtiyor. “Bu yöntemler ‘şeytani’ olabilir, ama çoğu zaman bunları bize fısıldayan, kendi iç sesimiz” diyorlar.

Sonuç mu? Başarı, çoğu zaman şeytanla değil, kendi düşünce kalıplarımızla olan savaşta kazanılıyor.