Güvenlik Güncellemeleri Tamamlandı

TBB, hem müşterilerin hem de bankaların güvenliği için döviz banknot sayma ve kontrol makinelerinde gerçekleştirilen yazılım güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Bu sayede, bankaların döviz banknotlarını kabul etme süreçleri normale dönmüş durumda.

Bankalar Döviz Banknotlarını Kabul Ediyor

Açıklamada, bankaların döviz banknot kabul işlemlerini sürdürdüğü vurgulandı. Müşteriler, döviz banknot işlemlerini bankalarında güvenle gerçekleştirebilirler.

Kamuoyuna Duyuru

TBB, döviz banknot kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütleri gidermek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduğunu ifade etti. Kamuoyunun bilgisine sunulan bu duyuru ile bankacılık işlemlerinin güvenli ve sorunsuz bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Müşterilerin, döviz banknot işlemleri için bankalarına başvurabilecekleri ve işlemlerini güvenle gerçekleştirebilecekleri bildirildi.