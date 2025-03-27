Bankalar Güvenliği Önceliklendiriyor

Bazı bankaların, IPTV gibi üçüncü taraf uygulamaların bulunduğu telefonlara mobil uygulamalarını kurmaya izin vermediğini belirten Topuzoğlu, bu kararın güvenlik kaygılarından kaynaklandığını vurguladı. Bankalar dışında bazı resmi kurumların da kaynağı bilinmeyen yazılımların yüklü olduğu cihazlara erişimi kısıtladığını belirten uzman, bu tür uygulamaların denetlenmemesi nedeniyle büyük güvenlik riskleri taşıdığını ifade etti.

Siber Tehditlere Karşı Önlem

Topuzoğlu, IPTV ve benzeri uygulamaların içerisinde zararlı yazılımlar barındırabileceğini ve bu durumun kullanıcıların cihazlarını birer "zombi bilgisayar" haline getirebileceğini belirtti. "Bu tür yazılımlar, cihazınızı ele geçirerek kötü niyetli kişilerin sizin adınıza işlem yapmasına olanak tanıyabilir. Bankalar da bu riskleri önlemek için tedbir alarak, güvensiz yazılımların bulunduğu telefonlarda kendi uygulamalarını çalıştırmıyor" dedi.

Sosyal Medya Hesapları da Risk Altında

Bilişim uzmanı, zararlı yazılımların yalnızca banka hesaplarını değil, aynı zamanda sosyal medya hesaplarını da tehdit ettiğini söyledi. "Cihazınıza erişim sağlayan kötü amaçlı yazılımlar, sosyal medya hesaplarınıza ve diğer kişisel verilerinize de ulaşabilir. Şifrelerinizi tarayıcılar ve şifre yöneticilerinde saklamak yerine daha güvenli yöntemler kullanmalısınız. Ayrıca, bilinmeyen ya da korsan yazılımlar kullanmak güvenlik risklerini artırır" ifadelerini kullandı.

Yasal Olmayan Uygulamalardan Kaçının

Topuzoğlu, güvenlik açısından kullanıcıların bilinçli olması gerektiğini belirterek, "Yasal olmayan yazılımlar yalnızca hukuki risk değil, aynı zamanda kişisel güvenliği de tehdit eden unsurlar barındırır. IPTV gibi yasadışı içerik sağlayan uygulamalar, kullanıcıların hem banka hesaplarını hem de kişisel bilgilerini büyük risk altına sokabilir. Bu nedenle bu tür yazılımlardan kaçınmak en doğru yol olacaktır" dedi.

Uzmanlar, kullanıcıların cihazlarına yalnızca güvenilir ve lisanslı yazılımlar yüklemeleri gerektiğini vurgulayarak, kişisel veri güvenliğini sağlamak için bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.