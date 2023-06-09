Hesabına yatan paranın çok olduğunu ifade eden ve banka çalışanın harçlık vermeye çalışan teyzenin sözleri videoyu izleyen herkesi gülümsetti. Bahsi geçen video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Hesabına yatan paranın çok olduğunu ifade eden ve banka çalışanın harçlık vermeye çalışan teyzenin sözleri videoyu izleyen herkesi gülümsetti. Bahsi geçen video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
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