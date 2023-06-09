Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na hapis şoku! Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na hapis şoku!

Hesabına yatan paranın çok olduğunu ifade eden ve banka çalışanın harçlık vermeye çalışan teyzenin sözleri videoyu izleyen herkesi gülümsetti. Bahsi geçen video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.