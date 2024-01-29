Türkiye’nin önde gelen markalarında aralarında olduğu Ambiente Fuarı’nda Bambum, 9.0 hall de A-43 stantta yerini aldı. Yüzde yüz yerli ürünleriyle global pazarda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Bambum Genel Müdürü A.Selman Yar, “Geçtiğimiz yıl ihracat yaptığımız ülke sayısını 125’e çıkardık. Özgün ve inovatif ürünlerimizle cirodaki ihracat payımızı yüzde 20 oranına çıkarmayı amaçlıyoruz. Kısa sürede bambu pazarına katma değerli ürünler kazandırarak yüzde 100 büyüdük. İç pazarda elde ettiğimiz büyümeyi global arenada da sürdüreceğiz” dedi.

Züccaciye ve ev eşyaları, aydınlatma ve hediyelik eşyalar alanında endüstrinin trendlerinden gelecek planlarına kadar en yeni ürünleri ve tasarımların yer aldığı Ambiente Fuarı başladı.

Fuarda hedefleri ve beklentileri hakkında bilgi veren Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “Öncelikle Türk markalarının dünya çapında kalitesini ve tasarım gücünü sergilemek üzere Ambiente Fuarı'na katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin öne çıkan markalarının bu buluşmada yer alması, ürünleri ve tasarımları dünya genelinde tanıtmak ve küresel pazarda daha fazla görünürlük elde etmek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bambum olarak doğal ve sağlıklı ürünlerimiz ile fuarda yerimizi aldık. Özellikle yurt dışında ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor. Bambum olarak kurulduğumuz günden bu yana sürekli büyüme ve uluslararası pazardaki etkinliğini artırma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını 125’e çıkardık. Toplamda 3bin çeşitten oluşan yüzde yüz yerli ürünlerimizle cirodaki ihracat payımızı yüzde 20 oranına çıkarmayı amaçlıyoruz. 2024 yılında 800 milyon TL’nin üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Müşteri memnuniyeti ve kalite standartlarımızı yüksek tutarak, uluslararası arenada başarılı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğimize inanıyoruz.