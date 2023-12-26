Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Şuanda hamsi 50-60 TL arasında oynuyor. İstavrit balığımız 50 TL. İstavrit balığımız bir buçuk iki aydır 50 TL’ye satıyoruz. Bol yani istavrit balığımız. Yerli hamsi de bu sene bol. Şuanda çinekop hiç yok. İstavrit, mezgit ve hamsi bolluğu var. Fiyatlar uygun. Başlık bolken ucuz yokken pahalı. Şuanda istavrit var. Hamsi de çok bol değil ama var. Umut diye birşey kalmadı. Ne çıkarsa halkımıza onu veriyoruz. Allah ne verirse hakkımıza onu veriyoruz” dedi.



Balığın bollaştığı takdirde fiyatların düşebileceğini ifade eden Beybeyoğlu, “Bol olursa bu fiyatların altına düşebilir. Mesela hamsi çok bol oldu, 35 TL, 25 TL’ye sattık. Ama şuanda normal gidiyor” diye konuştu.