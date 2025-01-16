Tehlikeli Gösterge: Gömlekte Yüksek Oranda Kurşun Bulundu

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) aracılığıyla yaptığı açıklamada, Caizen markasına ait mavi gömlekte, limit değerlerin üzerinde kurşun tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, söz konusu gömleğin insan sağlığına ciddi risk oluşturduğu gerekçesiyle piyasadan toplatılacağını belirtti.

Yasal Dayanakla Alınan Karar

Toplatma kararı, 7223 Sayılı Kanun ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında alındı. Kararda, ürünün kimyasal içerik nedeniyle halk sağlığına zarar verme potansiyeline dikkat çekildi.

“Yüksek Kalite” İfadesi Dikkat Çekti

Ürün etiketinde yer alan “High Quality” (Yüksek Kalite) ibaresi, tüketicilerde güven oluşturmayı hedeflerken, gömleğin zararlı kimyasallar içermesi bu ifadeyle çelişerek tepki topladı.

Tüketicilere Önemli Uyarı

Bakanlık, tüketicilere satın aldıkları ürünlerin etiket ve içerik bilgilerini dikkatle incelemeleri ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri kullanmamaları yönünde çağrıda bulundu. Eğer dolabınızda Caizen markalı mavi gömlek bulunuyorsa, ürünü kullanmaktan kaçınarak imha etmeniz öneriliyor.

Güvensiz Ürünlerle Mücadele Devam Ediyor

Bakanlık, sağlığa zararlı ürünlerin tespit edilip kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik denetim ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. GÜBİS üzerinden paylaşılan bilgilere göre, vatandaşlar bu tür ürünlere karşı daha dikkatli olmaya çağrılıyor.