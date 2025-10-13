Bakanlık açıklamasının detayları

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bazı basın yayın organlarında mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.”

Yine açıklamada herhangi bir yasal düzenleme tasarısının son haliyle meclise sunulduğu ya da kabul edildiği bilgisi verilmediği vurgulanıyor.

İddialar ne söylüyor?

Söz konusu haberlerde şu iddialar öne sürüldü:

Yeni bir kanun teklifi ile mesken olarak kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri üzerinden % 20 oranında stopaj uygulanacağı

Kira gelirlerinin yalnızca banka veya PTT aracılığıyla tahsil edileceği ve bu yöntemle tahsil edilen tutardan stopaj kesileceği

Emeklilerin tek konuttan elde ettiği kira gelirinde belirli istisnaların devam edeceği

Örneğin T24’te yer alan bir haberde, iddia edilen düzenlemede emeklilerin tek konuttan elde ettikleri gelirin 47.000 TL’yi aşan kısmı için stopaj geleceği; bu sınırın altındaki gelirler için kesinti uygulanmayacağı öne sürüldü.

Ancak bu haberin dayandığı teklif metni henüz resmi olarak açıklanmadı ve Bakanlık tarafından doğrulanmadı.