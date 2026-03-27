İstanbul Finans Merkezi’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen “Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi”ne katılan Yumaklı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel çatışmaların tarım ve gıda piyasalarına etkisine değinen Yumaklı, Türkiye’nin bu süreçte “güvenli liman” konumunda olduğunu ifade etti.

“Gıdaya ulaşımda problem yok”

Yumaklı, küresel gelişmelerin özellikle üretim kapasitesi sınırlı ülkeler için risk oluşturduğunu belirterek,

“Türkiye’nin hiçbir şekilde gıda arz güvenliği sorunu yoktur. Vatandaşlarımızın herhangi bir gıda ürününe ulaşmakla ilgili bir problemi bulunmamaktadır” dedi.

Gübre ve üretim için önlemler alındı

Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için hızlı önlemler alındığını vurgulayarak şu adımları sıraladı:

Gübrede bazı ülkelere uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlandığını,

Antrepolardaki gübre ve hammaddelerin iç piyasaya yönlendirildiğini,

Daha önce yasaklı olan bir gübre türünün yeniden üretime açıldığını ifade etti.

Bu adımlar sayesinde çiftçilerin gübreye erişimde sıkıntı yaşamadığını belirten Yumaklı, üreticilerin desteklenmeye devam ettiğini söyledi.

“Spekülatif söylemlere itibar edilmemeli”

Bazı açıklamalarda yer alan “fiyatlar katlanacak” veya “açlık kapıda” gibi iddiaları eleştiren Yumaklı, bu tür söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ve üreticinin motivasyonunu olumsuz etkilediğini dile getirdi. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Destekler maliyetlere göre güncelleniyor

Tarım desteklerine de değinen Yumaklı, mazot ve gübre desteklerinin üretim planlaması kapsamında yeniden yapılandırıldığını belirterek, artan maliyetlerin desteklere yansıtıldığını söyledi.

“Türkiye küresel gıda merkezi olmaya hazır”

Yumaklı, Türkiye’nin uluslararası alanda gıda dağıtım merkezi olma potansiyeline dikkat çekerek, geçmişte hayata geçirilen tahıl koridorunun özellikle dezavantajlı ülkeler için kritik rol oynadığını hatırlattı. Benzer bir ihtiyaç oluşması halinde Türkiye’nin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti.