Dün yürürlüğe giren fiyat artışının ardından ülke genelinde sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti, birçok noktada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Başkent Bangkok ve çevresinde istasyonlara girişler kontrollü sağlanırken, vatandaşlar yüksek sıcaklık altında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Binek araçların yanı sıra motosikletliler ve hatta bidonlarla gelen yayalar dikkat çekti. Bazı istasyonlarda ise yakıt kısa sürede tükenerek satışlar tamamen durdu.

Krizin etkisi Tayland’da ulaşım sektöründe de hissedildi. Özellikle Bangkok’taki Suvarnabhumi Havalimanı’nda hizmet veren taksilerin büyük bölümü yakıt bulamama riski nedeniyle faaliyetlerini azalttı ya da durdurdu. Binlerce taksinin çalışmaması şehir içi ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Akaryakıt sıkıntısı Tayland’da yalnızca ulaşımı değil, üretim sektörlerini de vurdu. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde yavaşlama yaşanırken, artan maliyetler üreticileri zor durumda bıraktı. Balıkçılık sektöründe ise teknelerin limandan ayrılamadığı ve faaliyetlerin durma noktasına geldiği bildirildi.

Tayland hükümeti, çiftçilere destek amacıyla çeşitli önlemler açıklasa da uzmanlar, yükselen akaryakıt fiyatlarının ulaşım ve üretim maliyetleri üzerinden ekonomide geniş çaplı baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Uluslararası kuruluşlar ise krizin etkilerine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre Tayland’da yaşanan gelişmelerin uzaması halinde küresel gıda arzında sorunlar yaşanabilir ve gıda güvensizliği dünya genelinde daha da artabilir.