Gazze’ye Destek Mesajı

Selçuklu Kongre Merkezi’nde, Gazzeli 80 ailenin katılımıyla düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Yerlikaya, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, “Bu sofra, kardeşliğin, bereketin ve dayanışmanın sofrasıdır” ifadelerini kullandı. Konya’nın köklü medeniyet mirasına dikkat çeken Yerlikaya, şehrin Gazze’den gelen misafirlerine sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Filistin Davası Bizim Tarihimizdir"

Türkiye’nin Filistin meselesine sadece bir dış politika konusu olarak bakmadığını belirten Bakan Yerlikaya, Filistin davasının inanç ve kardeşlik bağlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. “Kudüs bizim kutsal beldemiz, Mescid-i Aksa ise kırmızı çizgimizdir” diyen Yerlikaya, Türkiye’nin tarih boyunca mazlumların yanında yer aldığını vurguladı.

"Türkiye, Gazze İçin Seferber Olmaya Devam Ediyor"

Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarını da anlatan Yerlikaya, şu ana kadar 14 uçak ve 16 gemiyle 100 bin tona yakın insani yardım malzemesinin ulaştırıldığını belirtti. Ayrıca, 53 ambulans, 2 UMKE aracı ve 8 sahra hastanesinin kurulduğunu söyledi. Yeni bir yardım kampanyası başlatıldığını duyuran Bakan Yerlikaya, “Devletimiz, milletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız el ele vererek bu seferberliği büyütüyoruz” dedi.

Konya, Gazzeli Ailelere Kucak Açtı

Program kapsamında Gazze’den gelen 80 aileye ev sahipliği yapan Konyalı vatandaşlara teşekkür eden Bakan Yerlikaya, dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı. Programa Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte birçok kurum yetkilisi katıldı.