Bölünmüş Yol Uzunluğu 471 Kilometreye Ulaştı

Malatya'ya ulaşım altyapısı anlamında büyük yatırımlar yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Kuzey kuşak çevre yolunun 53 kilometre uzunluğundaki projesinin 38 kilometrelik bölümünü tamamlayarak hizmete açtık. Kalan kısmını ise yıl sonunda tamamlayacağız. Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 471 kilometreye çıkardık. Ayrıca sıcak karışımlı kaplamalı yol uzunluğunu 350 kilometreye ulaştırdık" dedi.

Hızlı Tren Projeleri Hayata Geçiyor

Demiryolu ağındaki çalışmalara da değinen Uraloğlu, Malatya'nın modern ulaşım altyapısına kavuşacağını söyledi. "Malatya-Sivas ve Malatya-Narlı hattı üzerinden Akdeniz'e ulaşımı sağlayacak demiryolu projelerimizi tamamladık. Şimdi bu projeleri hayata geçirmek için çalışacağız. Malatya'yı hızlı tren ağları ile buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Deprem Konutlarının Bağlantı Yolları Tamamlanıyor

Deprem sonrası yapılan yeni konutların ulaşım altyapısı ile ilgili de bilgi veren Uraloğlu, "Deprem konutlarına ulaşımı sağlayacak yolların inşaatına hız verdik. Yıl sonuna kadar bu bağlantı yollarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Malatya'da devam eden ulaşım yatırımlarının kentin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle hızlı tren projesi, bölgeyi hem ticari hem de turistik anlamda cazibe merkezi haline getirecek.